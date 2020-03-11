配合防疫政策「Art on Ice歌舞冰上」小巨蛋演出宣布延期

原定4月10日至12日，將首度在台北小巨蛋演出的世界頂尖娛樂秀「Art on Ice 歌舞冰上」，因新冠肺炎疫情未見趨緩，且瑞士等8國旅遊疫情警示提升至第二級，配合政府積極防疫政策，今(3/11)主辦單位聯合數位文創宣布延期舉行。



由聯合數位文創主辦之「Art on Ice 歌舞冰上」，為確保演出團隊、觀眾及工作人員的健康安全，集結各界主管機關、專家建議，再三評估後決定延期舉辦，詳情請上活動 官網 或「 udn X 瘋表演 」粉絲團。



此次是來自瑞士的世界頂尖娛樂秀「Art on Ice 歌舞冰上」25周年巡演的第一站，更規劃首次登上台北小巨蛋。因為疫情而被迫延期舉辦，對於期待已久的粉絲及觀眾深感歉意，主辦單位承諾儘快公佈延後檔期。

