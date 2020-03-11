快訊

兩天前接任務…13醫護不吃不喝不上廁所 接361國人回台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每人888元起住星級旅店！和逸、慕軒5飯店破天荒快閃價

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店主廚特製手作披薩，預訂1388國人超值輕鬆遊專案，會員享飯店餐飲7折優惠。圖／國泰飯店觀光事業提供
MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店主廚特製手作披薩，預訂1388國人超值輕鬆遊專案，會員享飯店餐飲7折優惠。圖／國泰飯店觀光事業提供

國泰飯店觀光事業集結旗下HOTEL COZZI和逸飯店台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館及MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店雙品牌共5間飯店，推出雙人入住限時優惠，即日起至5月31日每人888元起，同步享有會員現折100元及館內餐飲消費7折的雙重優惠。

HOTEL COZZI和逸飯店成立7年，因位處市中心精華區域及其交通便利性，擁有高達30~40%的常客回流率。其中，南台灣向來是國內旅遊熱門去處，遊走府城歷史巷弄、探訪港都藝文特區風情，和逸飯店旗下台南西門館/高雄中山館，適合溫馨親子遊或甜蜜情人之旅。

MADISON TAIPEI慕軒飯店位於台北市大安區敦化南路上，低調優雅聞名，於2018、2019連續兩年獲選台北米其林指南推薦飯店，以及連續3年獲得World Luxury Hotel Awards世界奢華酒店大獎，此次也加入限時優惠，即日起至5月31日雙人入住每人1388元起，同享會員現折100元及館內餐飲消費7折的雙重優惠。

和逸客房一大床，可享888國人超值輕鬆遊專案。圖／國泰飯店觀光事業提供
和逸客房一大床，可享888國人超值輕鬆遊專案。圖／國泰飯店觀光事業提供

米其林 親子 北市

延伸閱讀

約翰霍普金斯大學疫情圖台列中疫區 外交部要求更正

「台灣」變「中國台北周邊」！約翰霍普金斯大學突改名新冠肺炎地圖

「ONE ART Taipei 2020藝術台北」圓滿落幕 展期三天參觀人數破萬人 響應年前藝術盛會

真正的天使臉孔魔鬼身材！布魯克林前女友Madison Beer把生日趴搞得像維秘秀

相關新聞

每人888元起住星級旅店！和逸、慕軒5飯店破天荒快閃價

國泰飯店觀光事業集結旗下HOTEL COZZI和逸飯店台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館及MADISON T...

燕麥會成為植物性奶之王嗎？

根據非營利組織The Good Food研究所，燕麥奶市場五年前幾乎不存在，不過，2019年4月為止的一年期間，非奶類的...

不要再考慮了！Converse聯手宮下貴裕解構經典帆布鞋 錯過一定會後悔

CONVERSE再次攜手日本設計師宮下貴裕的品牌TheSoloist.把經典Chuck Taylor All Star重...

輕鬆一下／京站小碧潭店 獨家好味

京站時尚廣場小碧潭店，近日新開幕，裡頭高達九成的餐飲品牌，而最令人眼睛為之一亮的，是其中有10家為「全台百貨獨家」，逛百貨還能打牙祭，嘗嘗新意。

2019海洋報告出爐 聯合國秘書長警告：離升溫1.5度不遠了

由於暖化導致海水酸化、魚獲減少，人類恐將自食惡果！聯合國氣象組織10日公布2019年的海洋調查報告指出，2019年是有紀錄以來第2高溫，海水溫度異常上升，高溫也加速海洋酸化並減少海中溶氧，導致海洋魚獲減少，暖化最後還是害到人類。聯合國秘書長谷特雷斯警告，人類離地球升溫1.5度不遠了。

台南人氣旅店U.I.J攜手WHOSMiNG 風靡日本手繪咖啡杯台灣首展

結合「設計旅店」與「青年旅社」的台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館（簡稱U.I.J），不只是作為旅店...

U值媒／遠距工作 面對揮不去的孤獨感

最近因為疫情的關係，許多方面都受到影響，不只生活，包括工作型態都讓人重新思考，像是「遠距工作」，或是稱為「在家工作」，這一點也被拿出來討論，而「在家工作」裡提到的「孤獨感」，或許有些人會認為「孤獨」是伴隨著「一個人」而來的。的確，一個人在面對電腦寫稿或創作時，「一個人」是必要的，因為不管是寫什麼，如果旁邊有人，可能會打亂思緒，所以我工作的時候都是一個人，如果家裡有人來找我講事情的話，簡單點的可以立即回答，稍微需要動腦筋的話，我會選擇晚點再回答。

U值媒／全台最美風鈴木花道在這

2015年春天中南部的黃金風鈴木大爆開，黃色浪潮席捲全台，相隔5年，今年228連假起嘉義縣市的黃金花海再次淹沒各街道和鄉村，於是全台又掀起了黃色旋風。

41歲侯佩岑童顏靠3招！必用冷水洗臉、居然不吃奶蛋類

已經41歲、還擁有2個寶貝小孩的侯佩岑，至今外貌看不出年齡，依然保有童齡美顏，讓人好奇她如何兼顧藝人、媽媽、老婆與女兒等...

U值媒／廍子公園 黃花風鈴木 綻放季節

「廍子公園」位處於台中市北屯區景賢路與廍子路口，佔地約五公頃。公園內黃花風鈴木花開正豔，趁著天晴的日子出外賞花，滿樹的黃艷美極了！三月是黃花風鈴木綻放的季節，位於中市「廍子公園」裡風鈴木開得最豔麗。金黃色的花朵開滿整個樹梢，吸引相當多民眾前來觀賞，捕捉這春天的絢麗。太順路、景賢路等路段的風鈴木也綻放了，讓人不猷停車欣賞這美麗的黃豔。攝於：台中市廍子公園、太順路、景賢路、情人橋。

渡海靠媽祖、喝嗨靠臺虎！大甲鎮瀾宮限定聯名啤酒來了

初春三月，也是媽祖誕辰，土生土長的臺灣品牌「臺虎精釀」，推出一款最接地氣、專屬臺灣人的酒「臺虎生啤酒〈嗨〉」，並與大甲鎮...

突破性輕巧流線造型「智慧MR眼鏡」讓未來提前到來

智能眼鏡專業團隊MAD Gaze又一突破設計，繼去年主打高科技潮流的AR眼鏡獲得Pre-A輪融資3.4億台幣，並於國外推出8款系列智能眼鏡產品後，今年再憑尖端智能MR（Mixed Reality）眼鏡度獲得近6億台幣補助，堅強實力打造未來科技，民眾可期待看見更多穿戴式智能產品走向輕巧時尚外型，脫離笨重感。

熱門新聞

口罩實名制2.0周四上路 網路預購口罩教戰Q＆A

明天開始再變天！ 周五下半天到周六全台有雨

網路預購口罩一份22元怎麼買？快來看「健保快易通」App註冊教學

口罩套影響防疫功能？4大失效關鍵曝光 網驚：長知識了

食藥署公告「104家藥局口罩過剩」暫緩配送 新北唯一一家在這

0失敗微電鍋料理 神奇作出蝦仁蛋炒飯、蚵仔煎、法式吐司

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。