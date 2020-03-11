每人888元起住星級旅店！和逸、慕軒5飯店破天荒快閃價

國泰飯店觀光事業集結旗下HOTEL COZZI和逸飯店台北民生館/台北忠孝館/台南西門館/高雄中山館及MADISON TAIPEI HOTEL慕軒飯店雙品牌共5間飯店，推出雙人入住限時優惠，即日起至5月31日每人888元起，同步享有會員現折100元及館內餐飲消費7折的雙重優惠。

HOTEL COZZI和逸飯店成立7年，因位處市中心精華區域及其交通便利性，擁有高達30~40%的常客回流率。其中，南台灣向來是國內旅遊熱門去處，遊走府城歷史巷弄、探訪港都藝文特區風情，和逸飯店旗下台南西門館/高雄中山館，適合溫馨親子遊或甜蜜情人之旅。