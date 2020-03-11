燕麥會成為植物性奶之王嗎？

根據非營利組織The Good Food研究所，燕麥奶市場五年前幾乎不存在，不過，2019年4月為止的一年期間，非奶類的乳狀飲料銷售營收暴增222%。

近幾個月，星巴克、美國優酪乳巨擘喬巴尼和Nesquik都開始提供燕麥奶。燕麥奶以其營養價值及友善環境而聞名。

服務諮詢公司GlobalData食品特派員柯內（Andy Coyne）向法新社表示，「燕麥奶似乎引起轟動，尤其在美國。其他植物性奶類沒有這個現象」。

全球領導廠牌瑞典的歐特力（Oatly）在2016年進入美國市場，他們起先在咖啡店提供製作卡布其諾和拿鐵用的燕麥奶。

柯內表示，「歐特力在市場起步的行銷手法非常聰明。這創造出口碑，燕麥奶也自此開始流行」。

The Good Food研究所收集的資料顯示，燕麥奶銷售額只是美國杏仁奶銷售額的1%多一點。該研究所提倡以植物代替肉類、乳製品和雞蛋。

雖然燕麥的形象平凡，不過，歐特力先在咖啡市場打好基礎，成功將燕麥奶打造成高端產品。

如今，燕麥奶在各地超市的商品架上隨處可見。