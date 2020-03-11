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不要再考慮了！Converse聯手宮下貴裕解構經典帆布鞋 錯過一定會後悔
CONVERSE再次攜手日本設計師宮下貴裕的品牌TheSoloist.把經典Chuck Taylor All Star重新改造，推出Disrupt CX聯名鞋，讓品牌鐵粉引頸期盼。而PUMA旗下SELECT系列也是二度與洛杉磯街頭潮流品牌RHUDE合作，以賽車運動為聯名創作靈感，打造一系列高反差色彩搭配的服飾與鞋款。
Converse延續了前次的聯名方式，以經典的Chuck Taylor All Star高筒帆布鞋交予設計師宮下貴裕（TAKAHIROMIYASHITA ）操刀，在鞋帶處側邊、鞋身旁印製了TheSoloist.的圖樣，不過最特別的還是解構了後鞋跟的造型，利用橡膠拼貼出立體形狀，並挖空部分的鞋底中間層，視覺效果獨特。大抵上整個外觀都是與前次合作無異，但取消了部分的文字印刷，讓設計更為簡約，所以之前沒入手的人，可要把握這次銷售。Disrupt CX聯名鞋一樣提供黑、白兩個配色，不只好搭配，還展現了冷調酷帥的魅力。
而PUMA旗下的SELECT系列不獨厚女性，推出Charlotte Olympia聯名款系列，也攜手洛杉磯街頭潮流品牌RHUDE，再次創造話題的服飾與鞋款。RHUDE設計師Rhuigi Villaseñor把賽車運動時的各種元素，包括高反差的顏色、機能服飾的細節等，融入街頭流行文化中，創造出內斂的復古氛圍。如運用全棉材質打造多功能背心，透過安全織帶可將背心調節貼合身型，胸前多口袋設計加入聯名刺繡 Logo。而半開襟連帽T 恤以賽車服為靈感，利用醒目反光線條與半開襟拉鍊設計條刻奔馳於賽道的情景，每一件單品都呼應次世代多變叛逆的主張。
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