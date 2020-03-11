2019海洋報告出爐 聯合國秘書長警告：離升溫1.5度不遠了

由於暖化導致海水酸化、魚獲減少，人類恐將自食惡果！聯合國氣象組織10日公布2019年的海洋調查報告指出，2019年是有紀錄以來第2高溫，海水溫度異常上升，高溫也加速海洋酸化並減少海中溶氧，導致海洋魚獲減少，暖化最後還是害到人類。聯合國秘書長谷特雷斯警告，人類離地球升溫1.5度不遠了。

高溫侵蝕海洋

根據《半島電視台》報導，聯合國氣象組織（WMO）的報告指出，2019年是有氣象觀測紀律以來第2熱的1年，僅次於2018年。大氣中多餘的熱量有90%被海洋吸收，導致全球各地的海洋平均有2個月處於不正常的高溫現象，84%的海洋至少都歷經過1次不正常的熱浪。

另外，光是海洋吸收熱能讓海水體積膨脹，就佔了海平面升高的3成，再加上海溫升高導致的融冰，讓2019年的平均海平面高度達到歷史新高。海洋升溫也會讓更多二氧化碳融入海水，造成海洋酸化，2009-2018年間海洋吸收大氣中23%的二氧化碳，惡性循環也讓海洋生態系統受害，

巴黎協議難達標

《天氣頻道》指出，除了2019年外，WMO也提到，2015-2019年，以及2010-2019年都是歷史上最熱的兩個區間。炎熱的氣候也使海洋可溶解的氧氣變少，對海洋生物的生存是重大威脅。澳洲著名的大堡礁同樣因高海溫受害，不過高海溫會讓當地形成氣旋，讓高、低海水混合，反而可以幫助降溫，保護大堡礁。

聯合國秘書長谷特雷斯坦承，對這次報告的結果感到非常失望、挫折，他也同時警告，如果人類再繼續依現行模式發展，那2016年各國制訂的《巴黎氣候協議》中，阻止地球升溫攝氏1.5-2度的目標將會失守。

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