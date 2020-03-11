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陽光防疫動起來！台一度假村推出綠地野餐採果輕旅行

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
楓樺台一度假村執行長余桂樺(左)、主廚潘志宏(右)展示以花卉和香草特製的壽司餐盒。記者宋健生／攝影
楓樺台一度假村執行長余桂樺(左)、主廚潘志宏(右)展示以花卉和香草特製的壽司餐盒。記者宋健生／攝影

位於埔里的楓樺台一度假村宣布，從即日起推出「綠地野餐採果輕旅行」，董事長張國禎表示，農場目前規劃有採果樂、花卉DIY、吃花餐、喝花酒等行程，還有四星級花泉飯店，邀請民眾走出戶外，陽光防疫動起來。

張國禎強調，楓樺台一度假村(台一生態休閒農場)的溫室果園內，一年四季都可以採摘百香果；另外，每年12月到3月的草莓季，立體草莓園區一顆顆紅通通的草莓香氣誘人，採摘後即可馬上食用。

台一企業是國內最大的蔬菜種苗場，每年光是十字花科的花椰菜，年銷量就達上億株。

台一創辦人張國禎，出生於南投魚池鄉、埔里高農畢業後，在台灣大學園藝系研修，並於台大實驗農場擔任分場主任兼經營組長。1981年繁殖無病毒草莓種苗，推廣至全省各地種植，奠定台灣草莓發展。

1991年，張國禎秉持著「從一粒種籽觀察生命的奧妙，用花香裝扮多彩人生」的理念，開創台一休閒農場，更於1998年成功打造遠近知名的景點清境小瑞士。

張國禎說，休閒產業擁有令人一見傾心的魅力，正因其軟體與硬體，都是為照顧顧客需求而設計。消費者要的是感動、感情、還有親情，針對這些感性的需求，楓樺台一度假村特別結合農場、民宿、旅館、餐廳，提供各式貼心服務。

楓樺台一度假村斥資規劃的「溫室綠地採果體驗區」，包括立體草莓園、百香果園等，以天然、無毒的栽培方式，讓遊客在不同的季節出遊，都可以放心的現採、現摘、現吃水果，體驗採果樂趣。

4萬坪園區更還原了雨林生態，以多樣性的動植物及自然工法打造的排水溝，借著潺潺水聲洗滌人心；以「台一」所生產的高品質花卉，營造花柱、花牆、花屋的景觀花海，讓遊客隨處與花共舞，分享美麗人生。

另外還規劃象徵愛與幸福的花神廟供遊客祈願、專人解說蜂蜜生態的蜜蜜花園、繁殖蝴蝶的蝶舞館、宛如安徒生童話世界再現的童話森林與魔法森林、最具創意的DIY活動等，提供「寓教於樂，寓成長於樂」的休閒環境。

埔里素有「百香果故鄉」之稱，楓樺台一度假村栽種的百香果有「滿天星」、「台農一號」、「香蜜」、「黃金」等品種，而張國禎更不斷引進新品種，精心擘劃百香果和草莓園區，是埔里現在唯一四季都能採百香果的地方。

台一有一個專屬的茄芷袋，這一款手提袋又被園區員工暱稱為「台一LV包」，讓民眾採果裝到滿，真的「俗擱大碗」。為了讓遊客吃得安心與健康，園區內還特別闢區栽培有機花卉，所見的香草跟花卉都能食用。

主廚潘志宏以創意料理手法，搭配埔里地方食蔬如筍、菇、美人腿與刺蔥等食材，不但推出花香美味的「花宴」，因應疫情需求，更推出外帶盒裝的「花卉香草壽司」。

台一即日起至4月30日推出「採果抗疫一日遊」，內容包括採果、DIY、以花卉和香草特製的壽司餐盒等；另外還有兩人同行，平日一泊一食的「採果抗疫輕旅行」。

張國禎表示，面對新冠肺炎疫情陰霾，民眾不妨安排出遊埔里楓樺台一度假村，體驗採果，摘除棚上的枯葉，呼吸空氣、接觸陽光，讓身體流流汗，利用綠林活動讓身心靈回復健康，在無形中也能提升身體的免疫力。

楓樺台一度假村即日起至4月30日推出「採果抗疫一日遊」，內容包括採果、DIY、以花卉和香草特製的壽司餐盒等；另外還有兩人同行，平日一泊一食的「採果抗疫輕旅行」。記者宋健生／攝影
楓樺台一度假村即日起至4月30日推出「採果抗疫一日遊」，內容包括採果、DIY、以花卉和香草特製的壽司餐盒等；另外還有兩人同行，平日一泊一食的「採果抗疫輕旅行」。記者宋健生／攝影
張國禎秉持著「從一粒種籽觀察生命的奧妙，用花香裝扮多彩人生」的理念，1991年開創台一休閒農場，更於1998年成功打造遠近知名的景點清境小瑞士。 記者宋健生／攝影
張國禎秉持著「從一粒種籽觀察生命的奧妙，用花香裝扮多彩人生」的理念，1991年開創台一休閒農場，更於1998年成功打造遠近知名的景點清境小瑞士。 記者宋健生／攝影
楓樺台一度假村斥資規劃的「溫室綠地採果體驗區」，包括立體草莓園、百香果園等，以天然、無毒的栽培方式，讓遊客在不同的季節出遊，都可以放心的現採、現摘、現吃水果，體驗採果樂趣。 記者宋健生／攝影
楓樺台一度假村斥資規劃的「溫室綠地採果體驗區」，包括立體草莓園、百香果園等，以天然、無毒的栽培方式，讓遊客在不同的季節出遊，都可以放心的現採、現摘、現吃水果，體驗採果樂趣。 記者宋健生／攝影
最具創意的花卉DIY活動，提供「寓教於樂，寓成長於樂」的親子休閒環境。 記者宋健生／攝影
最具創意的花卉DIY活動，提供「寓教於樂，寓成長於樂」的親子休閒環境。 記者宋健生／攝影

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