台南人氣旅店U.I.J攜手WHOSMiNG 風靡日本手繪咖啡杯台灣首展

結合「設計旅店」與「青年旅社」的台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館（簡稱U.I.J），不只是作為旅店，更熱衷跨界推出藝術展、講座、市集，豐富旅人們在台南的日子。2019年末，U.I.J與插畫家「WHOSMiNG」以及致力台日文化交流的線上雜誌「初耳」，推出了「旅行與咖啡的週末捷徑」，讓參與者體驗台日咖啡文化及各店主的旅行回憶。今年持續以U.I.J為咖啡基地，帶來WHOSMiNG的創作展以及聯名商品。

WHOSMiNG最讓人喜愛的就是他極簡生動的線條，他將在旅行途中造訪的一間間咖啡館，將咖啡師專注的沖煮畫面，以畫筆留在杯身上。這次在U.I.J Hotel & Hostel的個展中，WHOSMiNG帶來了初次展出的原畫作品，而巡迴日本手紙社、蔦屋書店大受歡迎的手繪咖啡杯，也首次回到台灣展出。

展覽期間，除了透過WHOSMiNG的手繪咖啡杯感受世界各地咖啡館的魅力外，U.I.J也與旅店一樓的鷲田咖啡吧合作，邀請來自台北的Provider Dry Goods & Coffee、Oasis Coffee Roasters，以及台中的著手咖啡Coffee Intro、樂珈Coffee Roaster，還有高雄的山美咖啡Summit Takao等人氣咖啡店主，3月中起每隔周六在U.I.J現場擔任一日客座咖啡師。

另外，U.I.J也蒐羅了21間台南咖啡店以及特邀2間想喝也不一定能成功進場的酒吧，匯集各店家自慢的咖啡選單，邀請MiNG全新繪製專屬台南的咖啡地圖。

●「WHOSMiNG @ U.I.J Hotel & Hostel個展資訊」

展覽期間：即日起~2020年5月31日(日)止