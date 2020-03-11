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台南人氣旅店U.I.J攜手WHOSMiNG 風靡日本手繪咖啡杯台灣首展

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館與WHOSMiNG合作，推出以「Travel & Coffee Daily Practice旅行與咖啡的日常實踐」為主題的策展。圖／U.I.J提供
台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館與WHOSMiNG合作，推出以「Travel & Coffee Daily Practice旅行與咖啡的日常實踐」為主題的策展。圖／U.I.J提供

結合「設計旅店」與「青年旅社」的台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館（簡稱U.I.J），不只是作為旅店，更熱衷跨界推出藝術展、講座、市集，豐富旅人們在台南的日子。2019年末，U.I.J與插畫家「WHOSMiNG」以及致力台日文化交流的線上雜誌「初耳」，推出了「旅行與咖啡的週末捷徑」，讓參與者體驗台日咖啡文化及各店主的旅行回憶。今年持續以U.I.J為咖啡基地，帶來WHOSMiNG的創作展以及聯名商品。

WHOSMiNG最讓人喜愛的就是他極簡生動的線條，他將在旅行途中造訪的一間間咖啡館，將咖啡師專注的沖煮畫面，以畫筆留在杯身上。這次在U.I.J Hotel & Hostel的個展中，WHOSMiNG帶來了初次展出的原畫作品，而巡迴日本手紙社、蔦屋書店大受歡迎的手繪咖啡杯，也首次回到台灣展出。

展覽期間，除了透過WHOSMiNG的手繪咖啡杯感受世界各地咖啡館的魅力外，U.I.J也與旅店一樓的鷲田咖啡吧合作，邀請來自台北的Provider Dry Goods & Coffee、Oasis Coffee Roasters，以及台中的著手咖啡Coffee Intro、樂珈Coffee Roaster，還有高雄的山美咖啡Summit Takao等人氣咖啡店主，3月中起每隔周六在U.I.J現場擔任一日客座咖啡師。

另外，U.I.J也蒐羅了21間台南咖啡店以及特邀2間想喝也不一定能成功進場的酒吧，匯集各店家自慢的咖啡選單，邀請MiNG全新繪製專屬台南的咖啡地圖。

●「WHOSMiNG @ U.I.J Hotel & Hostel個展資訊」

展覽期間：即日起~2020年5月31日(日)止

展覽地點：U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館1F & 3F（部份展區限房客與購票民眾入場）

插畫作者WHOSMiNG。圖／U.I.J提供
插畫作者WHOSMiNG。圖／U.I.J提供
WHOSMiNG的風靡日本的手繪咖啡杯創作。圖／U.I.J提供
WHOSMiNG的風靡日本的手繪咖啡杯創作。圖／U.I.J提供
台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館與WHOSMiNG合作，推出以「Travel & Coffee Daily Practice旅行與咖啡的日常實踐」為主題的策展。圖／U.I.J提供
台南U.I.J Hotel & Hostel友愛街旅館與WHOSMiNG合作，推出以「Travel & Coffee Daily Practice旅行與咖啡的日常實踐」為主題的策展。圖／U.I.J提供
WHOSMiNG x U.I.J聯名商品。圖／U.I.J提供
WHOSMiNG x U.I.J聯名商品。圖／U.I.J提供
WHOSMiNG巡迴日本手紙社、蔦屋書店大受歡迎的手繪咖啡杯，首次回到台灣展出。圖／U.I.J提供
WHOSMiNG巡迴日本手紙社、蔦屋書店大受歡迎的手繪咖啡杯，首次回到台灣展出。圖／U.I.J提供
WHOSMiNG創作周邊商品。圖／U.I.J提供
WHOSMiNG創作周邊商品。圖／U.I.J提供

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