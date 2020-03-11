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41歲侯佩岑童顏靠3招！必用冷水洗臉、居然不吃奶蛋類
已經41歲、還擁有2個寶貝小孩的侯佩岑，至今外貌看不出年齡，依然保有童齡美顏，讓人好奇她如何兼顧藝人、媽媽、老婆與女兒等多重身分，卻依然能夠讓肌膚保持在最佳狀態？對於保養秘方，她覺得心態最重要，「保養是女人一生的功課」，因此她從日常基礎保養做起，加上持之以恆，才能一直保有年輕。
侯佩岑最近成為資生堂國際櫃極上御藏頂級系列的台灣代言人，她也分享了自己平常3招保養祕訣，快一起來學習。
一、不管天氣多冷，必用冷水洗臉
很多人洗臉會用溫水，但侯佩岑卻說自己的保養秘方，就是不管天氣多冷，一定會用冷水洗臉，因為冷水可以緊緻毛孔，持續有彈性，而且還能消水腫，因此這是她保養上很重要的堅持。
二、飲食不吃奶蛋類＋抗醣飲食
飲食也是侯佩岑很堅持的部分，她平常不吃奶蛋類，一周之間也會選幾天，進行抗醣飲食，特別是隔天要工作時，前一天會進行抗醣飲食，怕攝取太多醣類，容易讓自己狀態不佳。至於運動，她表示平常不上健身房，會做一些臉部運動，還有以瑜珈滾筒來伸展肌肉，維持良好體態。
三、不只抗曬，更要抗曬老
許多人都知道要防曬，但侯佩岑卻更怕「曬老」，因為如果只有擦上基礎防曬乳，可能只能抗紫外線，但可能卻避開不了曬老。侯佩岑推薦自己近期的愛用品「資生堂極上御藏防禦精華乳SPF50+ PA++++ 」，有著720度的防禦，侯佩岑笑說「很好奇什麼是720度防禦」，後來才知道，極上御藏防禦精華乳中，添加日本頂級高野山珍稀延命草，有360度抗老修護，搭配金頂側耳萃取精華，抵禦外部環境傷害與抗曬，非常適合當妝前乳使用，之後再使用極上御藏光羽紗煥采氣墊粉餅，不用擔心曬黑與曬老。
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