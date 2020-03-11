輕鬆一下／京站小碧潭店 獨家好味

京站時尚廣場小碧潭店，近日新開幕，裡頭高達九成的餐飲品牌，而最令人眼睛為之一亮的，是其中有10家為「全台百貨獨家」，逛百貨還能打牙祭，嘗嘗新意。

除了獨家品牌之外，京站時尚廣場小碧潭店亦有多家知名美食品牌，如：排隊美食名店Woosa屋莎鬆餅屋、精品燒肉YKNK Club、平價鐵板牛排鐵火牛排、原創歐陸菜單樂尼尼、四川料理開飯川食堂、日式道地杏子豬排、經典壽喜燒Mo-Mo-Paradise、豆腐煲專門店豆腐村…等多元選擇。

維記茶餐廳

「維記茶餐廳」是台灣第一家港式茶餐廳，訴求來自香港在地食材，烹調正港式煲仔飯，蒸籠小點是經典人氣款。

創辦人許文龍是香港人，與太太洪愈香因為不太習慣台灣的食物，於是自己找店面開了餐廳，實行自給自足的概念。創始店位於西門町的小巷內，前身名為維多利亞，現改名維記，開業至今已23年，這次是第一次進駐百貨公司。

江記水盆羊肉 圖／業者提供

江記水盆羊肉

若喜愛羊肉料理，不妨試試「江記水盆羊肉」，這是來自陝西西安、融合回民與漢民的傳統美食，特別選用紐澳進口綿羊後腿肉，運用傳統自然烹調方法、天然香料熬製而成。採自然發酵的白吉饃外酥內軟越嚼越香，建議可以肉軟湯清的水盆羊肉，與白吉饃同吃，佐以辣子油、蒜苗等食材，是店內的招牌鮮滋味。

Tasty Pasta 圖／業者提供

Tasty Pasta>

Tasty Pasta義大利麵以原色醬汁為最大訴求，因為天然的醬汁是麵的靈魂，Tasty Pasta採用的白醬、青醬、黃醬、紅醬、肉醬等，皆用新鮮蔬果製成，無添加色素及防腐劑，所有醬的顏色都是蔬果原色，好吃又天然。

今雞制湯所 圖／業者提供

今雞制湯所

「今雞制湯所」最自豪的是雞湯，將老母雞與雞腳以大火滾煮四小時，並以最新高壓工法提煉出濃郁的膠原蛋白，接著加入季節蔬菜、熟干貝、昆布、柴魚…等食材，再以老火慢燉四個小時，淬鍊出雞湯的自然甘甜，湯頭色澤金黃、濃醇甘韻，因此有「黃金雞湯」的美名。

好伴麵店 圖／業者提供

好伴麵店

「用一碗好麵來陪伴自己」是「好伴麵店」的初心，掌握麵條與製程中濕度、時間、力道，在意每一道細節，認真研發。就連調味油也都揀選18種特殊香料，搭配傳統工法，從研磨、浸泡、熬煮、萃取到調和才釀製而成。

心泰 圖／業者提供

心泰

泰北料理「心泰」的大師傅千哥來自清邁，菜色使用大量檸檬葉、香茅、辣椒等天然佐料與食材。泰北菜的酸與辣香相較其他地區的泰國菜口味稍重，且鮮少使用椰奶，是更為原始的泰國菜，值得一嘗。

你好冰庫 圖／業者提供

你好冰庫、金月笈食、心樸市集、茶遊問屋

「你好冰庫」賣各種新鮮果汁，逛街採買的則有「心樸市集」，它以有機、安心與環境友善為訴求，提供高品質的生鮮食材。「金月笈食」提供在地台式口味，結合藝術的包裝，將台式糕餅提升至贈禮的層次。「茶遊問屋」販售自產自耕的茶葉，其現泡茶飲值得一試。

心樸市集 圖／業者提供