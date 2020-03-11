渡海靠媽祖、喝嗨靠臺虎！大甲鎮瀾宮限定聯名啤酒來了

初春三月，也是媽祖誕辰，土生土長的臺灣品牌「臺虎精釀」，推出一款最接地氣、專屬臺灣人的酒「臺虎生啤酒〈嗨〉」，並與大甲鎮瀾宮合作推出「大甲媽限定」罐裝版本。此外，台灣奪雙冠的柏克金科隆啤酒、韓國樂天櫻花包裝的啤酒也各有上市新話題。

響應媽祖生日，臺虎生啤酒〈嗨〉搶先推出大甲媽限定罐裝版本，雖然今年媽祖遶境延期，但祝福心意不變。「臺虎生啤酒〈嗨〉大甲媽限定罐裝版」於今起(11日)上市，設計兩款包裝，藍色限定版於全家便利商店登場，黑色版本於家樂福等通路陸續限量推出，售完為止。

此外，2019英國WBA世界啤酒大獎「台灣冠軍」、 英國IBC國際啤酒挑戰賽「最佳艾爾啤酒」的柏克金雙冠王「科隆啤酒」，也在各大通路陸續開賣。這款奪下雙冠王的「柏克金科隆啤酒KÖLSCH」，是源自德國科隆(Köln)地區的傳統啤酒，採頂層發酵低溫熟成，酒體呈淡金色，帶有細膩的水梨與甜瓜香氣，風味有著飽滿豐沛的果香，酒體輕盈純淨、口感乾爽，與沙拉、雞肉、魚類等清爽食物堪稱絕配。

台灣版或接地氣或與國際接軌，韓國LOTTE樂天Fitz啤酒則以「2020櫻花限定包裝」粉嫩上市。進軍台灣3年的樂天Fitz啤酒，採⽤德國⾼純淨發酵和過濾技術，超級酵⺟去除不純⾵味和殘糖，加上百分之百啤酒花及純⿆芽釀製，保有最原始的啤酒⾵味及⾹氣，被網友形容「⼥孩們愛不釋⼿的啤酒神物」。樂天費茲啤酒500ml櫻花瓶建議售價58元，於統⼀超商獨家限定販售。

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