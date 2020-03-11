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輕鬆打造飛高高眼線 時尚潮模李函同名彩妝開賣！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
熟悉李函的人除了欣賞她的穿搭品味，一定也都對她的眼妝最為印象深刻，飛高高的眼線和會說話的眼神，就是非常有「李函」特色的妝容重點。圖／Han Lee by Kiwi提供
熟悉李函的人除了欣賞她的穿搭品味，一定也都對她的眼妝最為印象深刻，飛高高的眼線和會說話的眼神，就是非常有「李函」特色的妝容重點。圖／Han Lee by Kiwi提供

有在關注時尚消息的粉絲一定對李函Kiwi不陌生，這個才剛剛滿28歲的女生已經擁有與許多國際知名品牌合作的經歷，是台灣非常具代表性的潮流模特兒。剛從巴黎時裝周回來的她，熱騰騰推出自己與國際彩妝品牌顧問Inspirer技術合作打造的同名彩妝品牌Han Lee by Kiwi，透過妝容分享獨特的時尚風格見解。

李函透露，Han Lee by Kiwi是她思考了兩年、花了一年時間籌備的成果，從外觀設計、產品試色等每個環節都親力親為，「化妝這件事是我最輕易也最能夠表現出自己心中樣貌的方式，也從十幾年的化妝過程中，不管是自己畫或是專業化妝師幫我畫，透過慢慢摸索和觀察，終於找到適合自己的妝容和風格。」也因此她刻意選在自己生日3月11日這天正式開賣，希望在特別的日子裡與粉絲們分享喜悅。

熟悉李函的人除了欣賞她的穿搭品味，一定也都對她的眼妝最為印象深刻，飛高高的眼線和會說話的眼神，就是非常有「李函」特色的妝容重點，這也是為何這次首波推出產品會以眼線、眉筆等眼妝產品為主角，像是擁有球狀筆頭的超速成球型眼線液筆 、新手也好上手的超持久眼線膠筆，以及有著可愛的諧音名WannaBrow天生自然液體眉筆等等。而產品的Logo以象徵少女心的貝殼鏡面裡面映照出的短齊瀏海、招牌眼線、大眼來呈現，同樣都讓人很輕易就可以與李函的形象風格連結。

此外，秉持愛護動物的心，Han Lee by Kiwi也保證不進行動物測試，並通過美國善待動物組織PETA的cruelty free and vegan，採用其他測試替代方案。

GIVE ME YOUR LINE線在愛裡面眼線三件組，1,750
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WANNABROW渴望你的眉液筆，680元。圖／Han Lee by Kiwi提供
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MY LINE WILL GO ON熱線你和我超持久眼線膠筆，580元。圖／Han Lee by Kiwi提供
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產品的Logo以象徵少女心的貝殼鏡面裡面映照出的短齊瀏海、招牌眼線、大眼來呈現，同樣都讓人很輕易就可以與李函的形象風格連結。圖／Han Lee by Kiwi提供
產品的Logo以象徵少女心的貝殼鏡面裡面映照出的短齊瀏海、招牌眼線、大眼來呈現，同樣都讓人很輕易就可以與李函的形象風格連結。圖／Han Lee by Kiwi提供

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