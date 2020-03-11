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億萬光年與黝黑的層次 穿透之美的兩極演示

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
以高硬度藍寶石水晶玻璃打造表殼和機芯零件的芝柏Quasar Light腕表，將宇宙星河的閃耀秘辛，盡納於手腕之間。圖 / Girard Perregaux提供。
以高硬度藍寶石水晶玻璃打造表殼和機芯零件的芝柏Quasar Light腕表，將宇宙星河的閃耀秘辛，盡納於手腕之間。圖 / Girard Perregaux提供。

最純粹的事物，總隱藏最極端的美。一如黑與白，看似涇渭分明，但各有細膩分明層次。曾在2017年與義大利超跑藍寶堅尼賽車部門（Lamborghini Squadra Corse）結盟的羅杰杜彼（Roger Dubuis）今年再度與前者聯手、帶來一枚全新機芯：RD630與其搭配的「Excalibur Huracán鏤空自動上鍊腕表」。

以輕盈且堅固的鈦金屬為材料，並以PVD處理，RD630機芯仿若「批」上一襲科幻的黑色外衣，強悍並帶有軍事氣息。結構上呈現了羅杰杜比經典的12度傾斜角游絲擺輪，其技術脫胎自2013年的Excalibur Quatuor四擒縱腕表，但Excalibur Huracán價格相對更為親民、好入手；於此同時，機芯橋板則源自藍寶堅尼經典車款「Huracán」的六角型碳原子設計與引擎室拉桿的X型線體設計，搭配上機芯的緞面拋光、45倒角處理與機芯的線條結構，堆疊出關於黝黑的繁複層次。

芝柏（Girard Perregaux）則朝向光譜另一段的「透、白」探究。「Quasar Light腕表」以呈現透明質地的藍寶石水晶玻璃，帶來妙不可言的清澈開闊。由於藍寶石水晶玻璃的硬度極高僅次於鑽石，加工不易，連帶製造成本隨之上揚；芝柏雖非首個製造藍寶石水晶玻璃表殼的鐘表品牌，但這回表廠則將自家引以為傲的「三金橋」機芯的Neo-bridges橋板也易為藍寶石水晶材質，並採鏤空式設計，讓視覺在空、透之間，自由變幻。

根據國家教育研究院的學術名詞資訊網記述，「Quasar」的中文又為「似星體」，是一種光度極高、距離極為遙遠的奇異星體。且想像在豔陽高照的午後，將Quasar Light腕表於日照下恣意欣賞，或許關於宇宙的萬千奧秘，便在光線的折射翻騰之間...恣意展現。

Roger Dubuis，Excalibur Huracán鏤空自動上鍊腕表，黑色DLC鈦金屬，45毫米，時間顯示，157萬元。
Roger Dubuis，Excalibur Huracán鏤空自動上鍊腕表，黑色DLC鈦金屬，45毫米，時間顯示，157萬元。
帶有科幻前衛氣氛的羅杰杜比RD630手上鍊機芯，是Roger Dubuis與超跑品牌藍寶堅尼賽車部門的另一跨界合作。圖 / Roger Dubuis提供。
帶有科幻前衛氣氛的羅杰杜比RD630手上鍊機芯，是Roger Dubuis與超跑品牌藍寶堅尼賽車部門的另一跨界合作。圖 / Roger Dubuis提供。
雙面皆可欣賞的RD630手上鍊機芯，將超跑的鋒銳與極速，低調收攝。圖 / Roger Dubuis提供。
雙面皆可欣賞的RD630手上鍊機芯，將超跑的鋒銳與極速，低調收攝。圖 / Roger Dubuis提供。
Girard Perregaux，Quasar Light腕表，藍寶石水晶玻璃表殼，46毫米，時間顯示，陀飛輪，限量18只並具獨立編號，837萬1,600元。圖 / Girard Perregaux提供。
Girard Perregaux，Quasar Light腕表，藍寶石水晶玻璃表殼，46毫米，時間顯示，陀飛輪，限量18只並具獨立編號，837萬1,600元。圖 / Girard Perregaux提供。

腕表 藍寶堅尼

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