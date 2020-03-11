億萬光年與黝黑的層次 穿透之美的兩極演示

最純粹的事物，總隱藏最極端的美。一如黑與白，看似涇渭分明，但各有細膩分明層次。曾在2017年與義大利超跑藍寶堅尼賽車部門（Lamborghini Squadra Corse）結盟的羅杰杜彼（Roger Dubuis）今年再度與前者聯手、帶來一枚全新機芯：RD630與其搭配的「Excalibur Huracán鏤空自動上鍊腕表」。

以輕盈且堅固的鈦金屬為材料，並以PVD處理，RD630機芯仿若「批」上一襲科幻的黑色外衣，強悍並帶有軍事氣息。結構上呈現了羅杰杜比經典的12度傾斜角游絲擺輪，其技術脫胎自2013年的Excalibur Quatuor四擒縱腕表，但Excalibur Huracán價格相對更為親民、好入手；於此同時，機芯橋板則源自藍寶堅尼經典車款「Huracán」的六角型碳原子設計與引擎室拉桿的X型線體設計，搭配上機芯的緞面拋光、45倒角處理與機芯的線條結構，堆疊出關於黝黑的繁複層次。

芝柏（Girard Perregaux）則朝向光譜另一段的「透、白」探究。「Quasar Light腕表」以呈現透明質地的藍寶石水晶玻璃，帶來妙不可言的清澈開闊。由於藍寶石水晶玻璃的硬度極高僅次於鑽石，加工不易，連帶製造成本隨之上揚；芝柏雖非首個製造藍寶石水晶玻璃表殼的鐘表品牌，但這回表廠則將自家引以為傲的「三金橋」機芯的Neo-bridges橋板也易為藍寶石水晶材質，並採鏤空式設計，讓視覺在空、透之間，自由變幻。