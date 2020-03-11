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突破性輕巧流線造型「智慧MR眼鏡」讓未來提前到來

聯合新聞網 / 有.設計 uDesign
圖/智能眼鏡專業團隊MAD Gaze 提供。
圖/智能眼鏡專業團隊MAD Gaze 提供。

智能眼鏡外型再進化，體驗未來「視界」也能走在時尚流行尖端

智能眼鏡專業團隊MAD Gaze又一突破設計，繼去年主打高科技潮流的AR眼鏡獲得Pre-A輪融資3.4億台幣，並於國外推出8款系列智能眼鏡產品後，今年再憑尖端智能MR（Mixed Reality）眼鏡度獲得近6億台幣補助，堅強實力打造未來科技，民眾可期待看見更多穿戴式智能產品走向輕巧時尚外型，脫離笨重感。

目前市面VR、AR、MR智能產品，大多需有DisplayPort功能才能於裝置使用，而MAD Gaze GLOW智慧MR眼鏡未來將推出轉接器，提升設備的兼容性，可於相機、麥克風、立體聲喇叭、9軸感應器等設備使用，並且該款產品不僅有手勢支援、語音辨識、還有觸控感應等多項互動技術，不論是生活、玩樂或商務應用，都能更加智能、直覺化。此外MAD Gaze GLOW還支援3D成像技術、設有麥克風及小型立體聲喇叭，彷若體驗移動式聲光震撼的電影院。

圖/智能眼鏡專業團隊MAD Gaze 提供。
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這款劃時代性的輕時尚款智慧眼鏡，將於3月10日正式於FlyingV募資平台上線，輕時尚外型又自備3D聲光影音、手勢觸控、語音聲控等功能，已於國外已掀起一波科技巨浪，並陸續吸引許多軟體創作團隊投入支援MR（Mixed Reality）的APP，未來將有望開啟智慧眼鏡普及，讓科技與生活更加緊密便利。更多產品資訊請見：FlyingV募資平台

圖/智能眼鏡專業團隊MAD Gaze 提供。
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