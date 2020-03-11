超模創業設計珠寶 不藏私找「姐夫」贊恩裸胸代言

超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）和貝拉哈蒂德（Bella Hadid）的弟弟安華（Anwar Hadid），2018年與好友饒舌樂手Yoni Laham一起創業，在洛杉起打造中性珠寶品牌MARTYRE，定價不到百元美金起，主打男女人人都能配戴。今日發布的全新形象廣告，由年初傳出與姊姊吉吉復合的前一世代（One Direction）成員贊恩（Zayn Malik）擔綱演出。

吉吉哈蒂德與贊恩兩人自2015年高調炫愛後多次分合，今年初贊恩在洛杉磯被拍到與哈蒂德一家人慶生，連安華的女友杜娃黎波（Dua Lipa）都在場，雖然雙方未正面承認，但一般認為這對金童玉女已正式復合，這次擔任安華品牌代言人更加深兩人關係。安華與Yoni Laham創立MARTYRE以來，一直自己擔任廣告男模，而潮流感的設計也獲得許多名人好友的支持，包括辛蒂克勞馥女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）、小賈斯丁愛妻海莉（Hailey Bieber）等都曾配戴他的珠寶亮相。 超模家族成員安華與饒舌樂手Yoni Laham一起創立的中性珠寶品牌MARTYRE。圖／取自IG@martyre 超模家族成員安華與饒舌樂手Yoni Laham一起創立中性珠寶品牌MARTYRE。圖／取自IG@martyre 贊恩代言廣告中配戴的every sinner dies a saint系列珠寶。圖／取自IG@martyre 贊恩代言女友吉吉哈蒂德弟弟安華創立的中性珠寶品牌MARTYRE。圖／取自IG@martyre 超模家族成員安華與饒舌樂手Yoni Laham一起創立的中性珠寶品牌MARTYRE。圖／取自IG@martyre 贊恩代言女友吉吉哈蒂德弟弟安華創立的中性珠寶品牌MARTYRE。圖／取自IG@martyre