劉亦菲仙氣制霸木蘭紅毯！克莉絲汀潮搭耳環來搶戲

新冠肺炎疫情影響許多電影延期上映，但由劉亦菲主演的迪士尼真人版《花木蘭》仍將於3月27日於全美如期登場，昨（3月10）日於洛杉磯舉辦首映，粉絲稱「仙女姊姊」的劉亦菲，穿著Elie Saab 2019年的金色高級訂製服現身，超長的裙擺飛舞著精緻的鳳凰圖騰刺繡，而身為頂級珠寶品牌CHAUMET代言人的她搭配了Nuages d'Or雲朵造型耳環，仙氣逼人的造型獲外媒一致好評。不過霸氣美的造型很難活動，所以首映時劉亦菲換上了第二套由設計師Zuhair Murad打造的金色刺繡搭配薄紗斗篷高級訂製服。

雖然演唱主題曲的克莉絲汀（Christina Aguilera）並非主角，但這次紅毯Galia Lahav紅色桃紅色撞色大蝴結禮服搭配長靴、高高梳起的包子頭令人眼睛為之一亮。她也跟上近年來流行的不對稱耳環風潮，右耳配戴JLO愛牌Jennifer Fisher純銀耳釦，左耳則是另一位設計師David Webb的長型垂墜鑽石耳環，彷彿蛇一樣的鱗片造型從耳畔直接垂墜到肩膀，非常吸睛。 克莉絲汀穿Galia Lahav紅色桃紅色撞色大蝴結禮服配戴不對稱耳環，非常吸睛。圖／取自IG @xtina 劉亦菲穿Elie Saab鳳凰刺繡高級訂製服，配戴CHAUMET珠寶。圖／取自IG @mulan 克莉絲汀穿Galia Lahav紅色桃紅色撞色大蝴結禮服配戴不對稱耳環，非常吸睛。圖／取自IG @mulan 劉亦菲配戴CHAUMET Nuages d'Or18K白金和18K黃金鑽石耳環，鑲嵌2顆來自錫蘭約3.08和3.07克拉橢圓形切割黃寶石。 劉亦菲換穿Zuhaire Murad高級訂製服配戴CHAUMET珠寶與導演Niki Caro、李連杰。圖／取自IG @mulan 劉亦菲換穿Zuhaire Murad高級訂製服配戴CHAUMET珠寶與導演Niki Caro、主唱克莉絲汀合影。圖／取自IG @mulan 劉亦菲穿Elie Saab鳳凰刺繡高級訂製服，配戴CHAUMET珠寶。圖／取自IG @mulan 劉亦菲穿Elie Saab鳳凰刺繡高級訂製服，配戴CHAUMET珠寶。圖／取自IG @mulan 克莉絲汀穿Galia Lahav紅色桃紅色撞色大蝴結禮服配戴不對稱耳環，非常吸睛。圖／取自IG @xtina