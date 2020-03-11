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宋慧喬襯衫沒扣、雙唇微張 「仙氣運動風」登泰國雜誌

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
宋慧喬穿著花卉刺繡的裙裝，來自精緻的手做工藝。圖／取自IG
宋慧喬穿著花卉刺繡的裙裝，來自精緻的手做工藝。圖／取自IG

宋慧喬在深夜裡發了數張美圖，首張是黑白剪影、配戴非洲民族工藝風格髮帶，引人關注，後幾張照片都籠罩在悠閒的氛圍中，整個人看起來相當慵懶，這系列來自泰國版《HARPER BAZAAR》慶賀15周年的照片，是宋慧喬的登封新作，也將DIOR春夏系列一路穿到底。

封面的白色連帽外套，是以棉麻、科技布料混織而成，加上羽毛點綴，呈現「仙氣運動風」的新鮮感。DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在2020春夏女裝發表中，以園藝的生機盎然打造全系列服裝，靈感來自迪奧先生的妹妹凱瑟琳迪奧被繁花圍繞的照片，花朵、蝴蝶、標本、光影、酒椰葉等自然景物，都成了刺繡圖案，宋慧喬穿的洋裝就繡上了蔓生的美麗枝枒與花葉。

此外，植物拓印、蠟染等，都展現了自然風景的舒心情調，宋慧喬穿著藍色府綢襯衫，隨性的不扣鈕風格，除了率性之外也透露著性感，搭襯棉麻漸染西裝，展現她有別以往的樣子；而她一臉叛逆、戴著米色純棉報童帽，帽沿點綴「Christian Dior Paris」同色系刺繡飾帶，恐怕被她這一戴，又要列入斷貨款了。

非洲民族工藝是DIOR春夏系列的特色，宋慧喬穿出了慵懶的微性感風情。圖／取自IG
非洲民族工藝是DIOR春夏系列的特色，宋慧喬穿出了慵懶的微性感風情。圖／取自IG
宋慧喬身穿DIOR春夏羽飾連帽外套登上泰國《HARPER BAZAAR》雜誌15周年版。圖／取自IG
宋慧喬身穿DIOR春夏羽飾連帽外套登上泰國《HARPER BAZAAR》雜誌15周年版。圖／取自IG
封面的連帽外套有著「仙氣運動風」的新鮮感。圖／取自IG
封面的連帽外套有著「仙氣運動風」的新鮮感。圖／取自IG
宋慧喬登上泰國版雜誌的米色棉質報童帽，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
宋慧喬登上泰國版雜誌的米色棉質報童帽，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
宋慧喬登上泰國版雜誌的服裝造型，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
宋慧喬登上泰國版雜誌的服裝造型，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
封面的連帽外套有著「仙氣運動風」的新鮮感。圖／取自IG
封面的連帽外套有著「仙氣運動風」的新鮮感。圖／取自IG
宋慧喬詮釋春夏系列的米色純棉報童帽。圖／取自IG
宋慧喬詮釋春夏系列的米色純棉報童帽。圖／取自IG
襯衫不扣、帥氣姿態，宋慧喬在泰國版《HARPER BAZAAR》雜誌演繹率性女人味。圖／取自IG
襯衫不扣、帥氣姿態，宋慧喬在泰國版《HARPER BAZAAR》雜誌演繹率性女人味。圖／取自IG
朦朧的黑白側影，是宋慧喬放在這則IG的首頁照片。圖／取自IG
朦朧的黑白側影，是宋慧喬放在這則IG的首頁照片。圖／取自IG
宋慧喬穿DIOR 2020春夏系列登上泰國版《HARPER BAZAAR》雜誌。圖／取自IG
宋慧喬穿DIOR 2020春夏系列登上泰國版《HARPER BAZAAR》雜誌。圖／取自IG
宋慧喬登上泰國版雜誌的服裝造型，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
宋慧喬登上泰國版雜誌的服裝造型，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
宋慧喬登上泰國版雜誌的封面服裝，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
宋慧喬登上泰國版雜誌的封面服裝，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
宋慧喬登上泰國版雜誌的服裝造型，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
宋慧喬登上泰國版雜誌的服裝造型，來自DIOR 2020春夏系列。圖／DIOR提供
宋慧喬以DIOR春夏季蠟染褲和大衣表現帥氣不羈。圖／取自IG
宋慧喬以DIOR春夏季蠟染褲和大衣表現帥氣不羈。圖／取自IG

宋慧喬

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