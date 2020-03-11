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宋慧喬襯衫沒扣、雙唇微張 「仙氣運動風」登泰國雜誌
宋慧喬在深夜裡發了數張美圖，首張是黑白剪影、配戴非洲民族工藝風格髮帶，引人關注，後幾張照片都籠罩在悠閒的氛圍中，整個人看起來相當慵懶，這系列來自泰國版《HARPER BAZAAR》慶賀15周年的照片，是宋慧喬的登封新作，也將DIOR春夏系列一路穿到底。
封面的白色連帽外套，是以棉麻、科技布料混織而成，加上羽毛點綴，呈現「仙氣運動風」的新鮮感。DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在2020春夏女裝發表中，以園藝的生機盎然打造全系列服裝，靈感來自迪奧先生的妹妹凱瑟琳迪奧被繁花圍繞的照片，花朵、蝴蝶、標本、光影、酒椰葉等自然景物，都成了刺繡圖案，宋慧喬穿的洋裝就繡上了蔓生的美麗枝枒與花葉。
此外，植物拓印、蠟染等，都展現了自然風景的舒心情調，宋慧喬穿著藍色府綢襯衫，隨性的不扣鈕風格，除了率性之外也透露著性感，搭襯棉麻漸染西裝，展現她有別以往的樣子；而她一臉叛逆、戴著米色純棉報童帽，帽沿點綴「Christian Dior Paris」同色系刺繡飾帶，恐怕被她這一戴，又要列入斷貨款了。
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