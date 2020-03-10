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Dyson再出招！Corrale「無線」直髮造型器直捲一夾完成

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Dyson於國外搶先發表了最新Corrale直髮造型器。圖／摘自Dyson官網
Dyson於國外搶先發表了最新Corrale直髮造型器。圖／摘自Dyson官網

Dyson每次推出美髮產品，都有顛覆傳統的新設計！這次又再把腦筋動到頭髮上，在國外搶先發表了最新Dyson Corrale直髮造型器，不只運用智慧溫控科技搭配彈性面板，讓人不用重複操作一夾就成型之外，竟然還能無線連續使用30分鐘，早上趕著出門帶著在車上變髮也沒有問題。

要做到一夾就成型，還能夠整束頭髮都均勻受熱，Dyson Corrale直髮造型器靠的不是高溫，而是上下兩片包覆式彈性面板，再搭配與Dyson Airwrap造型器相同的智慧溫控科技，更能確保頭髮維持快速造型又不受熱傷害的穩定溫度範圍內。而且透過左右轉動，高低角度的變化，還可以變出各種自然直捲造型。

而Dyson Corrale直髮造型器竟然也跟上最近最熱門的潮流，為使用者送上令人驚喜的「無線」設計，內建鋰電池，無線狀態下最長可連續使用30分鐘，也可以利用360度的磁吸充電線，一邊充電、一邊造型。更貼心的是，還為想要走到哪都隨身帶著它的使用者設計了「飛航模式」，開啟後就能避免誤觸開關加熱，實在是超級貼心。

Dyson Corrale直髮造型器建議售價美金499.99元（約合台幣15,000元），預計2020年5月在台上市。

Dyson Corrale直髮造型器擁有上下兩片包覆式彈性面板，讓整束頭髮都能均勻受熱。圖／摘自Dyson官網
Dyson Corrale直髮造型器擁有上下兩片包覆式彈性面板，讓整束頭髮都能均勻受熱。圖／摘自Dyson官網
Dyson更為想要隨身攜帶使用的人貼心設計了「飛航模式」，避免誤觸開關加熱。圖／摘自Dyson官網
Dyson更為想要隨身攜帶使用的人貼心設計了「飛航模式」，避免誤觸開關加熱。圖／摘自Dyson官網
Dyson Corrale直髮造型器可調整三段溫度控制，還可無線使用。圖／摘自Dyson官網
Dyson Corrale直髮造型器可調整三段溫度控制，還可無線使用。圖／摘自Dyson官網

Dyson

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