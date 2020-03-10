「全家點數」可換料理！大戶屋還有「泡菜豬肉」新登場

隨至新冠肺炎疫情持續延燒，日式連鎖餐廳「大戶屋」即日起推出「全家點數換餐點」的服務，民眾只要憑全家便利商店點數，即可直接或加價兌換大戶屋指定餐點。另外還有集點折價、泡菜豬肉定食新上市等活動。

即日起至4月30日期間，在全台39間大戶屋門市（南港車站店外），消費者以全家點數3,500點，可直接兌換抹茶拿鐵1杯（原價60元）；6,000點可兌換養生紅豆湯圓（原價60元）。另外以4,000點並加價270元，可兌換「炸豬里肌肉排定食」（原價280元）；4,000點加價290元，可兌換「炭烤雞肉沙拉定食」（原價300元）。

大戶屋並同步推出「健康集點」活動，即日起至4月30日期間，點購定食或蓋飯可獲得點數，3點即贈紅茶2杯；8點贈小魚豆腐沙拉或堅果炸雞沙拉；15點則可折抵300元定食。即日起大戶屋也新推出「泡菜炒豬肉定食」與「泡菜豬肉蓋飯」，以信功肉品的豬肉，搭配特製泡菜醬料拌炒，帶有微酸微辣的滋味，每份售價320元。憑享聚卡可享95折優惠。