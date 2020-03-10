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美白三部曲！迪奧全新光燦精華水＋隔離霜 先淨化再防護
迎接即將到來的炙熱夏天，保養重點得要放在美白及防曬，也是女人們最關注的保養議題。過去大家都知道，防曬得看SPF防曬系數，但高係數的防曬會給人黏膩、太油的印象，但迪奧全新推出精萃再生光燦防護隔離霜SPF 50+ PA+++，改善黏膩印象，還能提升肌膚細緻度。而想要肌膚亮白，迪奧也提出皮膚淨白三部曲「淨化、活膚、防護」，其中防護靠隔離霜，淨化與活膚就靠新推出的迪奧精萃再生光燦淨白精華水。
以岡維拉玫瑰精萃，來幫助肌膚提升肌膚的鎖水、均勻膚色，已是迪奧精萃再生光燦淨白系列的整體軸心。2020年迪奧美妍中心與巴黎聖路易醫院共同研究，發現肌膚想要淨白，得要經過先淨化、再活膚，最後防護，三部曲持續循環。
迪奧全新推出的精萃再生光燦淨白精華水，添加「自然代謝因子」，溫和幫助代謝老廢角質，讓肌膚整體循環可以活化，啟動光澤的鑰匙。
精華水中添加岡維拉玫瑰精萃、白玫瑰精萃，加強補水、淡化膚色不均的問題，提升肌膚抵禦外在環境傷害的肌膚健康問題。獨家「水＋精華」質地，親膚好吸收，為夏日帶來最佳的保養舒適感，塗抹上去，就如同臉部的第二層肌膚般的清爽感。
皮膚淨白，另一關鍵是防護，迪奧精萃再生光燦防護隔離霜SPF 50+ PA+++擁有超高係數，但質地容易推開，更不會讓出汗時，流下白白的「汗痕」。各種膚質的人都適用，且蘊含玫瑰亮白因子，一抹為肌膚覆上柔美淨白光澤。
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