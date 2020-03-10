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全聯八大爆夯好物！網友：真的好推坑！

聯合報 / 記者何雅玲／即時報導
READ BREAD美式漢堡(3入)，售價45元、3/13～3/19期間特價42元。圖／全聯福利中心提供
READ BREAD美式漢堡(3入)，售價45元、3/13～3/19期間特價42元。圖／全聯福利中心提供

在家自己煮的風氣盛行，吸引不少網友在超市臉書社團上討論好物，像是可簡單覆熱即食的冷藏熟食，或是可輕鬆搭配做出一頓豐盛早餐的漢堡等，都成為最近熱銷的明星爆夯好貨。全聯盤點近期網友討論度破表的八大熱銷商品，同時也提醒顧客於門市消費完後應勤洗手，建議可使用「PX Pay」非接觸性支付方式，而3/6花旗信用卡已於「PX Pay」正式上線啟用，並自即日起至4/9推出限時綁定首刷單筆滿500元享600福利點的好康活動(每APP會員限一次，不與卡友日活動重複回饋，限量40000份)。

近期在臉書社團上深受網友熱烈討論的全聯商品，像是採用大骨熬煮濃縮配合各式辛辣料製成的「饗城-麻辣鴨血」，鴨血充滿湯汁精華香氣，Q而不爛，滑嫩彈牙好入口，網友分享：「麻辣鴨血超讚！」、「鴨血口感真的很不錯，份量也足夠！」若單吃鴨血不過癮，還能搭配「維力素飄香-麻辣燙風味麵」一起享用更美味。另也有不少網友推薦「美味堂爆汁豆干切」與「美味堂去骨油雞腿」，隨時買來就能打開吃，網友評論說：「爆汁豆干很夠味，不死鹹，口感QQ嫩嫩」、「油雞腿肉質真的很嫩！」。

早餐首選網友激推「READ BREAD新英格蘭堡」，採用美國硬紅小麥粉，質地鬆軟富彈性，除了可搭配喜歡食材如火腿、熱狗、漢堡排，以及生菜、番茄切片、起司一起吃外，堡體還能使用油煎增加酥脆感，增加整體美味度。至於今年2月中才新上市的「READ BREAD美式漢堡」也超熱銷，傳統美式漢堡堡體外表光滑、組織細緻富彈性，適合搭配厚實牛肉片，在家就能輕鬆享受正宗美式漢堡。

而帶有濃郁飯香的「台灣越光米」，即日起到3/19期間買一送一超值優惠，更是掀起搶買潮，網友稱讚說：「看到立馬把架上8包米全掃下來」、「一吃愛上！全家人都喜歡」。另外網友推薦必買的「DR.DIARY醫生健康日記-鵝油辣椒/鵝油麻辣醬」，以傳統工法製作，散發出濃郁香氣，無論是拌菜、麵或沾濁等，都是讓美味加分的調味聖品，有網友大讚說，「鵝油辣椒不會太辣又很香，拿來調水餃醬汁、拌麵或加麵線超加分！」、「吃炒米粉或炒麵都可以加，非常美味！」。另外，全聯也推薦「楓緣薑黃粉」以及「生活良好-Hachi專門店日式咖哩－中辛/辛口」，近期都有推出限時優惠價。

美味堂去骨油雞腿(300g)，售價189元、3/13～3/19期間特價179元。圖／全聯福利中心提供
美味堂去骨油雞腿(300g)，售價189元、3/13～3/19期間特價179元。圖／全聯福利中心提供
READ BREAD新英格蘭堡(5入)，售價49元、3/13～3/19期間特價42元。圖／全聯福利中心提供
READ BREAD新英格蘭堡(5入)，售價49元、3/13～3/19期間特價42元。圖／全聯福利中心提供
美味堂爆汁豆干切(250g)，售價39元、3/27～4/2期間特價33元。圖／全聯福利中心提供
美味堂爆汁豆干切(250g)，售價39元、3/27～4/2期間特價33元。圖／全聯福利中心提供
饗城-麻辣鴨血(800g)，售價99元。圖／全聯福利中心提供
饗城-麻辣鴨血(800g)，售價99元。圖／全聯福利中心提供

漢堡 信用

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