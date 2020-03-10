日本冠軍咖哩MAJI CURRY來台見客 價格比日本更便宜！

來自東京咖哩激戰區「神保町」的MAJI CURRY，2018當時開幕不到一年就獲得當年度日本咖哩盛事「神田咖哩大賽」冠軍，而這個冠軍咖哩跨海來到台灣，位於信義商圈統一時代百貨美食街的台灣一號店今日正式開幕，讓台灣咖哩迷也能就近吃到噴香迷人的好味道，而台灣售價更比日本當地便宜1成左右。

MAJI CURRY於2018年4月在東京神保町開幕，神保町內有多達400家以上咖哩店，是東京咖哩一級激戰區，當時創業短短7個月的MAJI CURRY參加每年舉辦一次的「神田咖哩大賽」，以「濃郁起司醬漢堡排咖哩」拿下冠軍，也是這賽事史上最快奪冠的咖哩店。

融合印度咖哩的香料風味與日式細火慢燉手法是MAJI CURRY的一大特色，其咖哩入口先嚐到甘甜，接著後味在口腔中散發出辣度，展現多層次的咖哩風味。相較於日本只提供牛肉為基底的咖哩醬汁，台灣除了牛肉醬汁，多了雞肉咖哩醬汁可選，同時點餐時可依個人口味選擇正常～辛辣10倍不等的辣度。

Sunpark商品開發部長坂本竜之表示，日本與台灣彼此對食物的喜好接近，因此並沒有特別針對台灣人調整咖哩口味。而MAJI CURRY最高人氣咖哩分別為拿下2018年度神田咖哩大賽冠軍的「濃郁起司醬漢堡排咖哩」：濃郁的咖哩淋上4種起司調製的起司白醬，再搭配香嫩多汁的漢堡排，滋味迷人。以及「炸豬排咖哩」：深受豬排、咖哩無法割捨的愛好者喜愛。這兩者人氣不分軒輊。

而MAJI CURRY在台灣售價相當親民，價位帶180元起跳至280元，坂本竜之表示，台灣售價甚至比日本便宜，因為在日本為獨立門市，而台灣設在百貨美食街，提供的服務與餐具都不一樣，這是台灣售價更便宜的原因。而MAJI CURRY預計在台灣5年內展店30店舖為目標，會以百貨通路為主力。