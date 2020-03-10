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日本冠軍咖哩MAJI CURRY來台見客 價格比日本更便宜！

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
獲2018年度神田咖哩大賽冠軍、MAJI CURRY濃郁起司醬漢堡排咖哩，280元。圖／統一時代提供
獲2018年度神田咖哩大賽冠軍、MAJI CURRY濃郁起司醬漢堡排咖哩，280元。圖／統一時代提供

來自東京咖哩激戰區「神保町」的MAJI CURRY，2018當時開幕不到一年就獲得當年度日本咖哩盛事「神田咖哩大賽」冠軍，而這個冠軍咖哩跨海來到台灣，位於信義商圈統一時代百貨美食街的台灣一號店今日正式開幕，讓台灣咖哩迷也能就近吃到噴香迷人的好味道，而台灣售價更比日本當地便宜1成左右。

MAJI CURRY於2018年4月在東京神保町開幕，神保町內有多達400家以上咖哩店，是東京咖哩一級激戰區，當時創業短短7個月的MAJI CURRY參加每年舉辦一次的「神田咖哩大賽」，以「濃郁起司醬漢堡排咖哩」拿下冠軍，也是這賽事史上最快奪冠的咖哩店。

融合印度咖哩的香料風味與日式細火慢燉手法是MAJI CURRY的一大特色，其咖哩入口先嚐到甘甜，接著後味在口腔中散發出辣度，展現多層次的咖哩風味。相較於日本只提供牛肉為基底的咖哩醬汁，台灣除了牛肉醬汁，多了雞肉咖哩醬汁可選，同時點餐時可依個人口味選擇正常～辛辣10倍不等的辣度。

Sunpark商品開發部長坂本竜之表示，日本與台灣彼此對食物的喜好接近，因此並沒有特別針對台灣人調整咖哩口味。而MAJI CURRY最高人氣咖哩分別為拿下2018年度神田咖哩大賽冠軍的「濃郁起司醬漢堡排咖哩」：濃郁的咖哩淋上4種起司調製的起司白醬，再搭配香嫩多汁的漢堡排，滋味迷人。以及「炸豬排咖哩」：深受豬排、咖哩無法割捨的愛好者喜愛。這兩者人氣不分軒輊。

而MAJI CURRY在台灣售價相當親民，價位帶180元起跳至280元，坂本竜之表示，台灣售價甚至比日本便宜，因為在日本為獨立門市，而台灣設在百貨美食街，提供的服務與餐具都不一樣，這是台灣售價更便宜的原因。而MAJI CURRY預計在台灣5年內展店30店舖為目標，會以百貨通路為主力。

MAJI CURRY濃郁起司醬炸豬排咖哩，270元。圖／統一時代提供
MAJI CURRY濃郁起司醬炸豬排咖哩，270元。圖／統一時代提供
MAJI CURRY蔬菜咖哩，200元。圖／統一時代提供
MAJI CURRY蔬菜咖哩，200元。圖／統一時代提供
MAJI CURRY牛肉咖哩，240元。圖／統一時代提供
MAJI CURRY牛肉咖哩，240元。圖／統一時代提供
MAJI CURRY台灣一號店位於統一時代美食街。記者江佩君／攝影
MAJI CURRY台灣一號店位於統一時代美食街。記者江佩君／攝影
MAJI CURRY來自東京咖哩激戰區「神保町」。圖／統一時代提供
MAJI CURRY來自東京咖哩激戰區「神保町」。圖／統一時代提供
MAJI CURRY來自東京咖哩激戰區「神保町」。圖／統一時代提供
MAJI CURRY來自東京咖哩激戰區「神保町」。圖／統一時代提供
MAJI CURRY歐姆蛋咖哩，180元。記者江佩君／攝影
MAJI CURRY歐姆蛋咖哩，180元。記者江佩君／攝影
豬排歐姆蛋咖哩。記者江佩君／攝影
豬排歐姆蛋咖哩。記者江佩君／攝影

漢堡 東京

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