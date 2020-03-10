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血友病母子解除隔離返家 阿嬤煮豬腳麵線相迎
滯留湖北的血友病童，返台在隔離所完成14天隔離後，母子兩人於今天凌晨解禁，並回到高雄家中。少年的的阿嬤特別準備豬腳麵線與蛋糕「接風」慶祝，少年的父親滿是喜悅，表示回家是好事，家人都能平平安最好。
與母親前往大陸的血友病少年，一度因為封城斷藥，引起社會關注。 歷經一連串風波後，他與母親在2月24日搭長榮BR-766班從四川成都回到台灣，採檢確認陰性後，再到隔離所隔離14天，至今天凌晨解禁，由親人接回高雄家中。
家人為迎接他們母子，特地準備豬腳麵線和一個冰淇淋蛋糕，阿嬤見到孫子，更是堆滿笑容，趕緊要兩人嬤過火爐去晦氣。阿嬤說，已經快3個月沒見到孫子了，好想念，現在終於等到最愛的孫子回家。
「回家是好事」，少年的父親說，家人能平平安安最好，這個孩子平時就愛吃美食，最想吃的就是和牛、燒烤和小火鍋。
這名血友病童滯留大陸期間，因爆發新冠肺炎無法返台，面臨斷藥危機，結果衍生不小風波，頓時成為社會關注焦點，網路不乏批評聲浪，少年父親對此表示，大家做人做事、說話都要有底線，公開留言討論他能接受，但如果言語偏激，產生霸凌，那是零容忍。
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