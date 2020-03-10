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《梨泰院》朴敘俊「栗子頭」帥爆！男人有4特徵適合剪

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
想剪朴敘俊的栗子頭嗎？先評估自己的臉型吧。圖／netflix提供
想剪朴敘俊的栗子頭嗎？先評估自己的臉型吧。圖／netflix提供

近期討論度最高的韓劇就是「梨泰院Class」，男主角朴敘俊剪著一頭「栗子頭」，帥氣程度爆表，超man搭配帥氣的高顏值，讓栗子頭瞬間成為現在所有男生都想剪的髮型

之前朴敘俊在網路曝光自己剪栗子頭的影片，可以發現，剪之前的朴敘俊看起來沒有太大的特色，反而剪完後，五官更立體凸顯，自帶一種MAN感。

有網友開玩笑，「沒有朴敘俊的高顏值，千萬別剪栗子頭」，但許多男人還是躍躍欲試，加上近期許多帥氣男星也都剪了類似髮型，譬如陳偉霆，之前也有類似栗子頭的髮型，同樣帥爆，那到底怎麼樣的人適合剪栗子頭呢？

栗子頭大解析

專業髮型師特別解析了栗子頭，與以往男人整頭都是短髮的寸頭不同，栗子頭的特色是「兩鬢緊貼、但留有微長度與齊瀏海」，因此兩鬢角的髮量不是剃光，而是要順著頭型留著些許長度，上方頭髮則要留些許長度，才能透過造型往下壓，髮際線也要刻意修出角度，才能展現出帥氣感。重點是，髮質建議要要偏軟的髮質比較適合，太硬的頭髮則造型上會增加困難度。

想要剪栗子頭，除了評估自己有沒有高顏值外，以下四種特徵都符合者，也很適合嘗試栗子頭。

特徵一、臉型很重要

想要剪栗子頭，建議橢圓形臉的人最適合，因為雙頰要略顯豐潤，才能呈現出栗子頭的「無害」感，臉型太長的人，如果剪栗子頭，臉會看起來太長，方型臉剪會讓臉看起來更方，圓形臉的人，則是上方要多留些長度，才能拉高臉型。

特徵二、濃眉毛

因為栗子頭很講究「刻畫髮際線」，因此濃眉毛就很重要，如果眉毛不夠濃，剪了栗子頭，就無法突顯出帥氣感。

特徵三、耳朵不能太大

如果耳朵如同招風耳的人，剪了栗子頭，就會真的變成「順風耳」了，因為兩鬢的頭髮會削短，因此耳朵大小更明顯，大耳的人要審慎評估。

特徵四、五官協調性

所謂五官協調性，不是指「高顏值」，因為剪了栗子頭後，其實會更凸顯五官，所以講究五官的協調性，譬如鼻樑適中、雙眼對稱、有著濃眉毛等，就比較適合栗子頭。

朴敘俊有著濃眉，很適合栗子頭。圖／netflix提供
朴敘俊有著濃眉，很適合栗子頭。圖／netflix提供
陳偉霆也剪了類似栗子頭，不過因為他的眉毛不夠濃，因此其實比較接近寸頭。圖／摘自微博
陳偉霆也剪了類似栗子頭，不過因為他的眉毛不夠濃，因此其實比較接近寸頭。圖／摘自微博
陳偉霆也剪了類似栗子頭，不過因為他的眉毛不夠濃，因此其實比較接近寸頭。圖／摘自微博
陳偉霆也剪了類似栗子頭，不過因為他的眉毛不夠濃，因此其實比較接近寸頭。圖／摘自微博
細看朴敘俊的栗子頭，頭髮上方仍留有一定的長度做造型。圖／摘自網路
細看朴敘俊的栗子頭，頭髮上方仍留有一定的長度做造型。圖／摘自網路
朴敘俊剪栗子頭前，五官特色不明顯。圖／摘自微博
朴敘俊剪栗子頭前，五官特色不明顯。圖／摘自微博
耳朵如果太大的人，剪了栗子頭會更明顯。圖／netflix提供
耳朵如果太大的人，剪了栗子頭會更明顯。圖／netflix提供
朴敘俊剪完栗子頭後，整張臉都凸顯出來。圖／摘自微博
朴敘俊剪完栗子頭後，整張臉都凸顯出來。圖／摘自微博
五官勻稱的人，適合栗子頭。圖／netflix提供
五官勻稱的人，適合栗子頭。圖／netflix提供
朴敘俊（左）的橢圓臉，很適合剪栗子頭。圖／netflix提供
朴敘俊（左）的橢圓臉，很適合剪栗子頭。圖／netflix提供

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