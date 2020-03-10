轉起來啊！手上的疾速風火輪 賽車概念腕表

散發巧克力焦香的橡膠輪胎、閃著發亮光澤的輪框、車體高速碾壓過賽道時飛奔四溢的碎石、每超越一圈就逐漸拉開的累積秒數...賽車賽事的樂趣，不僅在賽道邊、在電視前深夜直播的大螢幕前，同時也可以出現在日常配戴的手腕上。為紀念2020年賽季首次在蒙地卡羅舉行的國際汽聯世界拉力錦標賽（WRC），其官方指定計時品牌ANONIMO推出新款MILITARE系列Chrono WRC Special Edition腕表，並使用了2020年度的新款冠軍顏色。

創立於1997年的義大利品牌ANONIMO過往多定位在中價位、入門級距的運動品牌。這只新款的Militare計時碼表中，從兩點鐘的計時按鈕、計時大秒針、內圈的分鐘刻度，甚至是表帶上的車縫線，皆以鮮豔、極富動感的先亮橘色貫串主軸。除了表面上六點鐘方向的WRC官方字樣，表冠更少見地設定在12點鐘方向、別出心裁。同時精鋼表面再以髮絲紋處理，動感中帶著洗鍊，令人想跟著賽車手熱血馳騁在惡劣的地形中、無所畏懼。