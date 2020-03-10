聽新聞
test
0:00 / 0:00
轉起來啊！手上的疾速風火輪 賽車概念腕表
散發巧克力焦香的橡膠輪胎、閃著發亮光澤的輪框、車體高速碾壓過賽道時飛奔四溢的碎石、每超越一圈就逐漸拉開的累積秒數...賽車賽事的樂趣，不僅在賽道邊、在電視前深夜直播的大螢幕前，同時也可以出現在日常配戴的手腕上。為紀念2020年賽季首次在蒙地卡羅舉行的國際汽聯世界拉力錦標賽（WRC），其官方指定計時品牌ANONIMO推出新款MILITARE系列Chrono WRC Special Edition腕表，並使用了2020年度的新款冠軍顏色。
創立於1997年的義大利品牌ANONIMO過往多定位在中價位、入門級距的運動品牌。這只新款的Militare計時碼表中，從兩點鐘的計時按鈕、計時大秒針、內圈的分鐘刻度，甚至是表帶上的車縫線，皆以鮮豔、極富動感的先亮橘色貫串主軸。除了表面上六點鐘方向的WRC官方字樣，表冠更少見地設定在12點鐘方向、別出心裁。同時精鋼表面再以髮絲紋處理，動感中帶著洗鍊，令人想跟著賽車手熱血馳騁在惡劣的地形中、無所畏懼。
BOMBERG的BB-01系列的自動機械腕表，四款43毫米的精鋼款式，則將代表速度與激情的輪圈輻條，巧納表面設計。時、分、秒三根指針轉動之餘、不時與輪圈幅條的樣式相疊合。底色並有黑、碳灰色、紅或藍色四種選項，搭配自動上鍊機械機芯與藍寶石水晶玻璃，運動並散發洗鍊的都會氣息。且戴上一只賽車概念腕表，飛快的奔馳人生、轉起來啦！
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言