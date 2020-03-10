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義大利疫情肆虐 時尚網紅Chiara帶頭捐10萬歐元

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Chiara Ferragni近日攜手音樂人老公Fedez發起募捐活動並率先捐出10萬歐元作為醫療使用，對抗新型冠狀病毒。圖／VERSACE提供
Chiara Ferragni近日攜手音樂人老公Fedez發起募捐活動並率先捐出10萬歐元作為醫療使用，對抗新型冠狀病毒。圖／VERSACE提供

新型冠狀病毒疫情在歐洲蔓延，病例上升最快的義大利今日也進入全面封城的狀態。身為義大利最具代表性的時尚KOL，Chiara Ferragni近日攜手音樂人老公Fedez一起做善事，兩人發起募捐活動並率先捐出10萬歐元作為醫療使用，發揮公眾人物拋磚引玉的影響力。

Chiara Ferragni和老公Fedez兩人的IG都有非常多的追蹤者，他們平日除了分享時尚穿搭、曬恩愛之外，可愛的兒子Leo也是人氣王，一家子調皮搗蛋的個性非常討喜。這次義大利在新型冠狀病毒疫情壟罩下，目前確診人數已達9172例，死亡案例達463起，許多醫院的病床位告急，Chiara Ferragni和老公Fedez以個人名義先捐出10萬歐元，將作為米蘭聖拉斐爾醫院重症監護區新建醫院病床的籌畫款項。而他們所發起的募捐活動，任何人都可以透過網路捐款，以五歐起跳，兩人也持續透過IG和網友互動、分享捐款活動的近況與成果，希望讓更多人響應。

目前義大利全面封城，禁令從10日凌晨起生效至4月3日，早前隨著疫情升溫，許多聚眾活動也都取消，像是義大利足球聯賽也採取只有球員自己踢球，不開放觀眾的方式舉行。

義大利 疫情 捐款

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