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7-11「迪士尼、三麗鷗可愛小物」新貨到！小飛象絨毛鑰匙圈、迪士尼櫻花季帆布袋超萌快收

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7－ELEVEN推出小飛象絨毛鑰匙圈，售價249元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN推出小飛象絨毛鑰匙圈，售價249元。記者陳立儀／攝影

喜歡迪士尼、SANRIO三麗鷗可愛小物的人又可以衝7－ELEVEN買新貨了！7－ELEVEN將於3月11日起陸續推出TOMICA X SANRIO聯名款小汽車系列、三麗鷗家族泡澡沐浴球及超多款式的316不鏽鋼吸管組，迪士尼系列除了有4款櫻花季帆布萬用袋之外，還有超可愛的小飛象絨毛鑰匙圈、絨毛票卡夾；3月11日上午11點起另有一波迪士尼櫻花季3C生活小物開放預購。

7－ELEVEN於3月11日起推出的三麗鷗家族小汽車抽抽樂，是TOMICA 50周年特別企畫的聯名款，讓SANRIO三麗鷗家族成員全部變身為小汽車，因為是隨機出貨，想要收集全套可得勤勞一點。3月12日開賣的泡澡沐浴球MX－鴨系列則將Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、蛋黃哥等變成小鴨造型躲在泡澡球裡，只有等到泡澡球遇水化開之後才會知道獲得哪一款，其中還有一款隱藏版的Hello Kitty白色小鴨。

去年7－ELEVEN首度推出Hello Kitty 316不鏽鋼吸管組，讓許多粉絲敲碗求新款，今年再推Hello Kitty、美樂蒂、布丁狗、KiKiLaLa等全新款式，超多花色隨機上市，每款花色售完絕版，將於3月14日開賣。

迪士尼櫻花季帆布萬用袋共有奇奇蒂蒂、瑪莉貓、小飛象、小鹿斑比等4款，不僅做工精緻，袋上還掛著櫻花風格專屬設計的造型珠鍊吊飾，3月14日上市，每款售價199元。另有4款大尺寸的迪士尼櫻花系列布面萬用滑鼠墊，3月11日上午11點點起於全台ibon開放預購，每款售價450元。

3月11日上午11點起於全台7－ELEVEN門市開放預購的迪士尼櫻花季3C生活小物新品包括浪漫粉色限定款的隨身負離子空氣清淨機，由奇奇蒂蒂擔任主角；無線光學滑鼠共有奇奇、蒂蒂、小飛象等3款，另外還有奇奇蒂蒂款智慧感應泡泡洗手機、無線充電座、電紙繪板等。

7－ELEVEN門市於3月11日上午11點起開放預購的迪士尼櫻花季隨身負離子空氣清淨機，售價3,680元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN門市於3月11日上午11點起開放預購的迪士尼櫻花季隨身負離子空氣清淨機，售價3,680元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN門市於3月11日上午11點起開放預購的迪士尼櫻花季智慧感應泡泡洗手機，售價990元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN門市於3月11日上午11點起開放預購的迪士尼櫻花季智慧感應泡泡洗手機，售價990元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月12日開賣三麗鷗泡澡沐浴球MX－鴨系列，售價139元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN將於3月12日開賣三麗鷗泡澡沐浴球MX－鴨系列，售價139元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN門市於3月11日上午11點起開放預購的迪士尼無線光學滑鼠，售價699元，共3款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN門市於3月11日上午11點起開放預購的迪士尼無線光學滑鼠，售價699元，共3款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的三麗鷗316不鏽鋼吸管組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的三麗鷗316不鏽鋼吸管組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月12日開賣三麗鷗泡澡沐浴球MX－鴨系列，售價139元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月12日開賣三麗鷗泡澡沐浴球MX－鴨系列，售價139元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的三麗鷗316不鏽鋼吸管組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的三麗鷗316不鏽鋼吸管組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日起推出三麗鷗家族小汽車抽抽樂，售價195元隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日起推出三麗鷗家族小汽車抽抽樂，售價195元隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的三麗鷗316不鏽鋼吸管組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的三麗鷗316不鏽鋼吸管組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日起推出三麗鷗家族小汽車抽抽樂，售價195元隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月11日起推出三麗鷗家族小汽車抽抽樂，售價195元隨機出貨。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN推出小飛象絨毛票卡夾，售價249元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN推出小飛象絨毛票卡夾，售價249元。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN將於3月14日開賣的迪士尼櫻花季帆布萬用袋，售價199元，共4款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的迪士尼櫻花季帆布萬用袋，售價199元，共4款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的三麗鷗316不鏽鋼吸管組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的三麗鷗316不鏽鋼吸管組，售價199元。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的迪士尼櫻花季帆布萬用袋，售價199元，共4款。圖／7－ELEVEN提供
7－ELEVEN將於3月14日開賣的迪士尼櫻花季帆布萬用袋，售價199元，共4款。圖／7－ELEVEN提供

櫻花季 迪士尼 Hello Kitty

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