銀髮女神、雙子女僕等不「集」了!

即將在3月27日上映的《Re:從零開始的異世界生活 外傳篇章電影》，確認於全台指定的動漫通路以主題形象包裝，為喜愛本作的粉絲另闢拍照留念的新天地，同時也在本日(3/10)開跑與高雄月讀女僕咖啡合作的活動，企畫內容以「集點兌換」的現場活動方式，凡於月讀本店「月讀女僕咖啡廳」以及月讀二店「高雄電氣街女僕咖啡」點購指定餐食與飲品，即可獲得電影限定的小插旗、紙杯墊…等多項餐飲周邊。

不只如此，為了讓各位喜愛《Re:從零開始的異世界生活 外傳篇章電影》以及本篇的粉絲們能在電影上映期間享受收集角色、同時與動漫好友相聚的樂趣，店家也特製了全系列場景圖明信片、精選場景圖紙杯墊、以及特色款「8 bit」角色胸章、以及電影主視覺馬克杯，只要到店用餐選購「異世界特餐」以及相關特調飲品，就能獲得電影活動點數，集滿指定點數，即可於電影活動期間兌換指定活動周邊（實際兌換，以現場公告為準），本日更派出喜愛本作的店員粉絲，化身為女主角「愛蜜莉雅」、「雷姆」、「拉姆」雙子姐妹，在店內留下紀念合影，期待電影上映的觀眾們，可要密切鎖定各項電影活動資訊，以免錯過與同好相約的最佳活動！

《Re：從零開始的異世界生活 外傳篇章電影》官網：https://pse.is/PD8HE

高雄電氣街女僕咖啡臉書活動曝光：https://pse.is/P7CUL