享受在家的時光 春季「治癒系寢具」換裝同時換心情

每個人除了工作時間，待在家裡的時間最長，而家更是一個人最自在與舒適的空間。好好佈置一個自己喜歡的空間，更能抒發生活累積的壓力。而睡眠品質最重要的臥室空間，更可透過寢具的更換，輕鬆變化出不一樣的空間氛圍，讓自己有煥然一新的感受。春天來了，來看看春季有什麼樣的色彩提案，打造出療癒又愜意的生活空間。

IKEA 2020春季寢具色彩，以象徵春天的自然風植物圖騰，以及裸色、卡其色等自然色與大地色為主，營造出春天的清新感。喜歡簡約風的人，低調且百搭的大地色最適合你，無論是大地色與白色系的組合，或是透過深淺大地色搭配出層次感，都是很耐看且讓人感到沈靜的推薦色，也可透過莫藍迪色調與卡其色的搭配，帶來柔和又可愛的美感。除了換上花草圖騰的被套組，也可透過花草圖騰的靠枕、窗簾或地墊取其一裝飾，輕鬆完成春季臥室輕改造。

簡約人士喜愛的MUJI無印良品，春季推薦的寢具織品系列分別包括「水洗棉床用寢織組」，這系列皆採用100%有機棉製作，採用水洗加工方式，觸感柔軟舒適又透氣，若是還沒有使用過無印良品寢織的人，可以先入手這系列，是十分超值的成套寢織組。色彩上可選擇藍色條紋、米色條紋和灰色條紋，淡雅的色系更能為春夏帶來視覺上的清涼感。另一推薦系列為「亞麻平織寢織組」，

採用柔軟度和觸感俱佳的亞麻素材，吸濕性好，全年皆可使用，是品牌十分暢銷的寢織系列，推薦色為原色與柔白。

喜愛英式風格的你，英式古典花紋自是Wedgwood的強項，今年春夏Wedgwood寢飾以具有撫慰人心和安定力量的汝窯青、中性灰、珠白與清透藍等四色，為臥室注入平靜的氛圍。當中一款「Wild Strawberry野草莓之舞華爾紗印花床組」，是1964年的經典版本加以衍生改版，添加翩飛的蝴蝶與若隱若現的葉影線條，展現春夏的靈動輕透。

長大仍保有童心的你，HOLA春季攜手迪士尼以「櫻花季」為主題，以「奇奇蒂蒂」、「小鹿斑比」為主角，以淺粉、米黃為基礎色調，呈現居家的柔和且愉悅的氣息。