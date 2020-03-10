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疫情後求生術！EDWIN打造「概念超市」快閃百貨公司

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
EDWIN新款T恤還選用「低糖」文字，來強調身材的趣味。
EDWIN新款T恤還選用「低糖」文字，來強調身材的趣味。

EDWIN以超市的形式來打造期間快閃店，在飲料冰櫃中放置了T恤、配件來銷售。圖／EDWIN提供
EDWIN以超市的形式來打造期間快閃店，在飲料冰櫃中放置了T恤、配件來銷售。圖／EDWIN提供

受到新冠肺炎（COVID-19）的影響，現在外出逛街的人潮變少，根據不具名的百貨公司品牌行銷人員透露，零售業尤其慘重，業績是跳水式的不斷下修。於是，牛仔褲品牌EDWIN為了吸引消費者能到百貨公司購物，因此推出了全新的「概念超市」來刺激買氣。

EDWIN以超市的形式來打造期間快閃店，並讓銷售產品與食物模型同時並置陳列。圖／EDWIN提供
EDWIN以超市的形式來打造期間快閃店，並讓銷售產品與食物模型同時並置陳列。圖／EDWIN提供

「歡迎光臨EDWIN超市」，這不會是你常在百貨公司裡看到的中島臨時花車或櫃位，為了打破想像的限制，品牌在北、中、南三地，推出推出概念型的快閃店，就為了新系列的上市而發揮創意。因為不少人到異國時也把逛當地超市當作樂趣之一，於是EDWIN便以發想，提出結合當下潮流市場的主流單品，與翻玩精神，突破品牌的框架，來與不一樣的消費者、市場溝通。快閃店的設計食物相關為主，搭配上招財貓與提籃，不只是潮更猶如置身日式超市一樣。

為了刺激消費者能到百貨公司購物，EDWIN特別打造超市型態快閃店。圖／EDWIN提供
為了刺激消費者能到百貨公司購物，EDWIN特別打造超市型態快閃店。圖／EDWIN提供

不只店裝有特色，連銷售的單品都是為限定或是結合食物、飲料的設計主題，如夏季飲品專區，部份服飾採用專利涼感紗製程，讓消費者從視覺到視覺都有清涼感，而且T恤上還印有「低糖」文字，來強調身材的趣味；或靈感來自日本百貨內的女裝樓層名稱。同時，運動飲料、汽水、牛奶、啤酒都在這次系列中以不同的形式做為點綴的細節，並有著飲品感的特色Logo。另外，EDWIN針對期間限定的快閃店，還可以在現場選購限量貼布繡，並以專業的高壓熱轉印機燙製，或在打卡牆拿超市相關物品進行拍照打卡，即可獲得專屬貼紙一張。

不少人到異國時也把逛當地超市當作樂趣之一，於是EDWIN便以發想，提出結合當下潮流市場的主流單品。圖／EDWIN提供
不少人到異國時也把逛當地超市當作樂趣之一，於是EDWIN便以發想，提出結合當下潮流市場的主流單品。圖／EDWIN提供

EDWIN新款女裝，靈感來自日本百貨內的女裝樓層名稱。圖／EDWIN提供
EDWIN新款女裝，靈感來自日本百貨內的女裝樓層名稱。圖／EDWIN提供

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