連續13年米其林二星餐廳 海外首店在台北

新冠肺炎疫情下，台北市還是有新飯店試營運，並請來2008年起、連續13年摘下米其林二星的西班牙餐廳Molino de Urdániz進駐，這也是該餐廳的唯一海外分店，即日起到5/29首度攜手英國皇室御用唐寧鉑金茶，推出新飯店的第一檔活動「TWININGS x Molino de Urdániz」花園茶饗套餐。

位於台北市中山區的MVSA慕舍酒店，特色在於與全球6個國家、7大酒莊聯名合作，在每一層樓針對不同酒莊打造專屬主題。酒店執行董事王劭仁表示，「MVSA」是以繆思女神、「收藏家」為概念的酒店，也是擁有美食、美酒、藝術與LifeStyle「四合一」的體驗型酒店；最特別之處，是每一層樓都以合作的酒莊命名，7層樓共38間房，每層樓都提供24小時開放的專屬酒吧，有來自世界各國的零食、小點與樓層聯名酒莊的酒水服務。

這7大酒莊，來頭都不小。像是德國最大酒廠Peter Mertes，位在東京郊區、明治天皇也是粉絲的日本君萬代，還有美國的Kanpai、義大利MANFREDI、智利的GARCES SILVA等，即起到6月底試營運專案，每房4,888元起含早餐、再送該樓層的聯名酒莊酒。

飯店另一個賣點是Molino de Urdániz餐廳。王劭仁造訪不下4、50次，從食客變好友，最終請來台灣開設海外唯一分店。首場活動，就讓米其林二星搭配英國唐寧茶TWININGS，聯名套餐結合英、西、法三國美食文化，每道菜都有畫面想像與故事，像是餐廳後院小山坡的景致化身為「後院」，接著走近海邊品嘗以茶、珍珠入味的生蠔，潛水般找到海扇貝、鮮蝦，進入市場發現鮮魚、桂丁雞，這些食材躍上菜單，美感與創意獨具。

聯名套餐中，有4道以茶入菜，像是「生蠔」藻珍珠配上牛油果及薑芒綠茶的茶湯，提升生蠔的清甜味。「秋巢」運用炸過的菊芋皮比擬鴿子展翅，巧妙搭配薄荷圓舞曲茶。「市場鮮魚」中，除了以魚湯、蘆筍、珠蔥來襯托金線魚的鮮美細膩外，「夏戀花果綠茶」晶球讓味道更加輕盈爽口。最後的「冰之禮」甜品，以甘草冰淇淋為基底，搭配唐寧「晨光草原甘菊花茶」製成的洋甘菊露，順口不膩。

慕舍酒店執行董事王劭仁表示，Molino de Urdániz在疫情下逆勢成長；他預估，疫情過後，年平均房價可回檔至7千至7千5百元，客源將以日本、港澳、韓國與台灣旅客為主力，「開幕時間就等疫情過後再宣布」。

TWININGS x Molino de Urdániz 花園茶饗套餐

期間限定：3/9～5/29

供應時間：18:00~22:00 (最後點餐時間20:30)

套餐價格：2880+10%

地址：台北市中山區建國北路一段61號 GF