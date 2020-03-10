0失敗微電鍋料理 神奇作出蝦仁蛋炒飯、蚵仔煎、法式吐司

只靠電鍋也能變出好料跟點心！現在流行在家吃飯，買回時下流行的單人小家電「微電鍋(小型電子鍋)」，卻只會煮白飯跟白粥嗎？

網路知名料理部落客「肉桂打噴嚏」，在新作《愛上微電鍋100天美味提案》，分享個人用小型電子鍋製作出多道料理，只要準備好食材，全部放入鍋後輕鬆按下按鈕，從主餐到甜點都能搞定上桌！

【主食：方便快速不油膩 蝦仁蛋炒飯】

微電鍋也能作蝦仁蛋炒飯。圖／布克文化提供

微電鍋也能做蛋炒飯！當米飯煮好後，立刻倒入打勻的蛋汁，迅速攪拌後，蓋上鍋蓋燜5分鐘，就能做出炒蛋般的效果，而且還少了大量油分，吃來更健康。

材料：白米1 杯、水3/4 杯、新鮮蝦子8～10 隻、青蔥1 支、鮮香菇4 朵、蛋1顆、沙拉油1大匙、

醃料：鹽1/ 小匙、米酒1小匙、胡椒粉少許、調味料、鹽1/2 小匙、胡椒粉1/4 小匙

步驟

1.蝦子剝殼去腸泥，加醃料醃漬20 分鐘。香菇切小塊、青蔥切成蔥花。

2.微電鍋按下「再加熱」，內鍋變熱後加沙拉油、蝦子，稍微炒到變色後撈起。

3.加入蔥花、香菇和調味料炒出香氣，倒入白米與水，按下「白米飯」開始煮飯。

4.完成後倒入打散的蛋汁，趁熱以飯匙快速攪拌均勻。

5.放入〔步驟2〕的蝦子，蓋上鍋蓋保溫5 分鐘，打開即可品嘗。

●備註：按鈕說明供參考，以個人電鍋商品而定

【點心：金黃香酥內綿密 法式吐司】

法式吐司用厚片吐司來作口感更棒。圖／布克文化提供

吸飽蛋汁後，再煎得金黃香酥的法式吐司，是不少人喜愛的美味，不論是淋上蜂蜜、搭配水果當成甜點或是早午餐，甚至做成鹹食，又香又綿密的口感，絕對令人讚不絕口。

材料：厚片吐司2 片、雞蛋1顆、砂糖1小匙、牛奶3大匙、奶油1大匙、糖粉或蜂蜜適量

步驟

1.容器內放雞蛋、牛奶和砂糖，混勻成蛋奶汁。

2.吐司去邊切對半，放入蛋奶汁浸泡，兩面都要裹均勻。

3.微電鍋內鍋放入奶油，按下「再加熱」至融化。

4.放入吐司蓋上鍋蓋，煎至兩面微焦金黃，灑糖粉即可。

●小秘訣：吐司麵包宜選擇厚片，吸飽蛋奶汁後，吃起來口感會更棒。

【消夜：夜市小吃輕鬆做 蚵仔煎】

用小型微電鍋神奇作出夜市小吃蚵仔煎。圖／布克文化提供

蚵仔煎可算是夜市小吃冠軍，利用微電鍋烹調也沒問題，做出來的口味會比較柔軟，淋上自製醬料，就能吃到融合鮮蚵與蛋香的韻味，在家也能輕易享受道地小吃。

材料：鮮蚵100g 、雞蛋1顆、A 菜1 小把、沙拉油1 大匙

粉漿材料：地瓜粉20g、太白粉15g 、水90ml 、鹽1/4 小匙

醬汁：海山醬2 大匙、番茄醬1 大匙、砂糖1/2 大匙、水40g 、沙拉油1 小匙

步驟

1.鮮蚵沖洗乾淨後瀝乾水分，A 菜洗淨後 ，切段備用。

2.微電鍋按下「再加熱」，內鍋放沙拉油，變熱後放鮮蚵煎至半熟。

3.將粉漿材料拌勻後 ，倒入內鍋，煮至變成透明為止。

4.倒入打散的雞蛋，鋪上A 菜，關上蓋煮熟，取出盛盤。

5.將沾醬汁混勻，加熱至變稠狀，淋在蚵仔煎上即可食用。

●小秘訣：鮮蚵洗淨後，以廚房紙巾擦乾水分再烹調，蚵仔煎才不會粉粉的。

【摘文選自《愛上微電鍋100天美味提案》、作者／肉桂打噴嚏、圖文／布克文化提供】

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