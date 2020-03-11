7-ELEVEN社區服務從都市走入鄉鎮 「OPEN!今日抵嘉照顧諮詢巡迴車」新登場

觀察偏遠鄉鎮長照需求，7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會第三度攜手合作，中華聖母基金會使用7-ELEVEN把愛找回來門市零錢捐募款，打造全台唯一「OPEN!今日抵嘉照顧諮詢巡迴車」，昨(10)日正式啟動，為偏遠及照顧資源不足的鄉鎮長輩、老老照顧家庭帶來七大長照服務，給予滿滿的資源補給，解決照顧大小事！

「OPEN!今日抵嘉照顧諮詢巡迴車」初期服務範圍鎖定嘉義的阿里山、東石、布袋、梅山、新港、義竹、中埔、六腳等相對偏遠的鄉鎮，巡迴車將於在地的7-ELEVEN補給生活資源，駛入嘉義偏遠鄉鎮關懷長輩生活起居，除了公益團體專業的諮詢、服務外，緊接著7-ELEVEN的門市夥伴也將加入巡迴車服務，提供免費咖啡為長輩打氣，更協助搬運物資、協助個案家中環境整理、準備餐點。

在台灣快速老化的趨勢下，失能人口增長，居家醫療與長期照護需求增加，預估台灣在2026年將邁入超高齡社會，面對高齡化的衝擊， 7-ELEVEN自2014年起便開始關注老年化議題，並透過門市零錢捐募款，協助關注弱勢長輩的公益團體持續提供服務，幫助弱勢長輩改善生活起居。

「OPEN!『今日抵嘉』照顧諮詢巡迴車」可提供七大長照服務，包含：衛生保健/照顧技巧宣導、失智症篩檢、血壓及體溫量測外，並搭配社工、志工到宅關懷，提供物資等生活用品，帶給偏鄉長輩及家庭全面的照顧。圖/7-ELEVEN 提供。

統一超商表示，「OPEN!今日抵嘉照顧諮詢巡迴車」車名中的「抵嘉」，除了取自於嘉義的嘉，也有著「這裡，(台語)」的諧音，巡迴車停在有照顧資源需求的鄉鎮，「抵甲」服務鄉親們，如同7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會「哪裡有需要，就往哪裡去」的理念。

7-ELEVEN以打造社區友善公益服務平台以呼應聯合國永續發展目標為宗旨，鎖定SDGs中的終結飢餓與健全生活品質2大目標前進，持續推動關懷國人健康飲食、健康樂活的公益活動。

統一超商指出，集團兩大公益平台「7-ELEVEN把愛找回來」與「統一超商好鄰居文教基金會」攜手各地公益團體與串聯全台超過5,700家7-ELEVEN門市，打造社區友善公益服務平台，提供多元、友善、獨有的長輩照護服務，像是打理弱勢長輩餐食問題的「好鄰居送餐隊」、提供失智長輩與人群互動機會並實現自我價值的「幾點了咖啡館」、就近便利方便長輩隨時量測「血壓」及「腰圍」兩項代謝症候群重要指標的「千禧健康小站」等，公益服務結合人、店、商品、物流、系統、制度與文化七大文素，創造永續公益、並幫助更多需要幫助的人。