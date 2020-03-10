高級「水霧光」妝感！GA推全新設計師全能氣墊水粉霜

去年Giorgio Armani以秀場中特殊的「普魯士藍」燈光元素概念，推出「設計師水感光影粉底」廣受好評，今年再度延伸相同概念打造「設計師全能氣墊水粉霜」，更特別加入Armani 2020春夏服裝秀中的「義大利冰絲布料」作為靈感來源。之前陸續有相關消息曝光，讓許多粉絲早就引頸期盼這款水粉霜，現在終於要在3月13日上市啦！

這次全新推出的「設計師全能氣墊水粉霜」主打奢華光澤感、遮瑕力與持妝力三大重點，獨家的「雪絨質地」含有高密度超微粉體，搭配義大利冰絲布料製成的超細篩網，可讓扎實的固態粉霜化為保水度高的濃稠液態質地，並透過拍、轉、深壓三種沾取方式達到不同程度的遮瑕效果，使用起來更能遮蓋修飾斑點、泛紅等肌膚狀況。另外，獨家「極光亮顏科技」也讓妝感呈宛如極光景象的「水霧光」貌。