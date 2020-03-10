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精油提煉親手特 北港農工學生防疫護手有一套

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港農工學生合作完成的特調茶樹精油乾手液，芳香護膚抗菌效果俱佳。記者蔡維斌／攝影
北港農工學生合作完成的特調茶樹精油乾手液，芳香護膚抗菌效果俱佳。記者蔡維斌／攝影

新冠病毒持續升溫，全民防疫，自保保人，為讓全校師生免於疫情恐慌，雲林縣北港農工農場經營科與化工科學生，攜手合作，從茶樹精油提煉到蘆薈粉調製，完成百分之百護手成分的「乾洗手凝露」，防疫又護膚，這款特調護手乾洗液只送不賣，全校共分享。

這款「北農特調乾洗手凝露」，是化工科與農場經營科合作的成果，原料由農經科學生負責提煉澳洲茶樹純露，以純植物經由人工提煉，滴滴都是學生辛苦粹煉而成。

化工科學生則將茶樹純露與蘆薈凝膠粉，依一定比率調製成凝膠，再加入酒精，調配成酒精濃度75%的乾洗手凝露。

茶樹純露氣味芬芳且具抗菌功能，加進蘆薈凝膠更具保濕效果，比一般的乾洗手，北港農工特製「茶樹乾洗手凝露」更具消毒抗菌、保濕護膚功效，且氣味清香。

校長廖宏瑩說，全民防疫時刻，師生運用所長來防疫，體認專業的價值，尤其科際合作更發揮加成功果，茶樹乾洗手凝露的成功研製，是創新與合作最佳典範。由於目前市面酒精仍有限，尚無法量產，所以只送給到訪的賓客或國中生。

老師林淑玲說，她一向皮膚敏感，不敢用酒精噴液，有了這款自產護膚乾洗液，防疫更幸福。

農經科學生用機器親自提煉茶精油。記者蔡維斌／攝影
農經科學生用機器親自提煉茶精油。記者蔡維斌／攝影
化工科學生再依最佳比率調和精油乾洗手液。記者蔡維斌／攝影
化工科學生再依最佳比率調和精油乾洗手液。記者蔡維斌／攝影
北港農工學生合作完成的特調茶樹精油乾手液，芳香護膚抗菌效果俱佳。記者蔡維斌／攝影
北港農工學生合作完成的特調茶樹精油乾手液，芳香護膚抗菌效果俱佳。記者蔡維斌／攝影

酒精 北港 疫情

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