LV男裝與NIGO聯名系列曝光最快秋天上市 網「LV²這能不收嗎？」

路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh（左）與日本街頭時尚傳奇人物Nigo合影，聯名推出全新LOUIS VUITTON LV²聯名系列。圖／LV提供

終於等到了！去年12月，路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）現任男裝創意總監Virgil Abloh在個人的instagram帳號中，貼出與日本街頭時尚傳奇人物Nigo合影，就預告聯名的LV²系列計畫，就在近期正式曝光全系列，讓鐵粉網友驚呼「這能不收嗎？」

在過去，LV的男裝系列就曾與日本街頭流行教父藤原浩的FRAGMENT潮牌合作，僅在東京推出限定的聯名服飾與袋包、配件系列，引起廣大的迴響。在由Virgil Abloh接掌男裝設計大權之後，與街頭流行靠攏的痕跡越來越明確，而在今年早秋的迷你系列，就直接邀請了潮牌Human Made的創辦人Nigo來合作，打造全新的「LV²」男裝。在去年底消息一曝光後，討論熱度就不曾降溫，許多消費者都在討論這系列將會何時推出，因此正式訂於秋天上市後，就有網友表示「必收！」、「台灣會開賣嗎？」的訊息。

LV²系列合身剪裁西裝採用路易威登Damier格紋來裝飾。

全新的LV²系列是以東京的視角觀察倫敦Mod次文化時代的流行風潮，因此在設計中可見合身剪裁西裝採用路易威登Damier格紋來裝飾，招牌的丹寧系列更是集結了Damier格紋和經典Monogram圖案的拼接提花設計。服飾系列裡，最特別的莫過於一件飛行員夾克上不僅飾有「LV Made」標誌更搭配了富士山圖像，說明了雙品牌代表的國家文化。袋包及配件系列，更是備受矚目，經典托特包、Keepall手袋，被重新詮釋，同樣使用Damier格紋經典Monogram印花來拼貼，還點綴Human Made經典動物圖紋。

LV²系列男裝中一件飛行員夾克上不僅飾有「LV Made」標誌更搭配了富士山圖像，說明了雙品牌代表的國家文化。圖／LV提供

其餘的如領帶、圍巾或是零錢包都也帶有雙品牌識別裝飾元素，而且帶有鞋頭鐵片的皮鞋與流蘇Monogram樂福鞋傳遞Mod精神，並呈獻麂皮Damier格紋的踝靴、運動型皮革登山靴、剪羊毛或丹寧雪靴、及穆勒鞋。長方型的太陽眼鏡還結合硬箱邊釦細節，每一個配件則都飾有LV²的標誌。

全新的LV²系列是以東京的視角觀察倫敦Mod次文化時代的流行風潮。圖／LV提供

經典托特包、Keepall手袋，被重新詮釋，同樣使用Damier格紋經典Monogram印花來拼貼，還點綴Human Made經典動物圖案。圖／LV提供

招牌的丹寧系列更是集結了Damier格紋和經典Monogram圖案的拼接提花設計。圖／LV提供