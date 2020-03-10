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為女性平權發聲 DE BEERS為鑽石塑造新形象
上個世紀的鑽石商打出「鑽石恆久遠、一顆永流傳」的口號，成功將鑽石行銷成永誌不渝的愛情象徵。然而時代演進，當代女性不再等待心儀的男性捧著鑽石來取悅她，愛情也並非女人畢生的志業；當代女性獨立自主、經歷生活淬鍊、勇於追求自我、並敢於為自己的想法發聲，何嘗不就是一顆天然美鑽？以鑽石聞名的高級珠寶品牌DE BEERS最新形象就強調「自然奇蹟，非凡如你」（Nature’s Wonders, As Individual as You），透過三位不同領域的獨特女性演繹，傳達這樣的訊息。
捨棄明星的DE BEERS最新形象大片中，也大量減少珠寶行業相當仰賴的後製修圖，希望能傳遞天然就是美的訊息。阿根廷藝術家Conie Vallese從都市景觀、建築與現代藝術中汲取靈感，奉行可持續的創作理念。名模Aweng Chuol是出身蘇丹南部難民營的法律系學生，勇於捍衛難民權益。多才多藝的Greta Bellamacina最新詩集《Tomorrow’s Woman》探索母性、女性身份與愛，深受好評。
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