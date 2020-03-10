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花木蘭首映會 神曲Reflection原唱克莉絲汀也來啦！
迪士尼動畫改編的真人版《花木蘭》電影在洛杉磯舉辦首映會，除了主要演員劉亦菲以及李連杰、甄子丹等人之外，現場也邀請了許多和《花木蘭》動畫頗有淵源的來賓，也算是讓許多影迷可以藉機滿足懷舊之情。
劉亦菲身穿Elie Saab的高級訂製禮服現身首映會紅毯，金色的刺繡搭配曳地大蓬裙的設計看來非常華麗隆重，非常有女主角的氣勢。而當年演唱《花木蘭》動畫主題曲「Reflection」的克莉絲汀（Christina Aguilera）也盛裝出席，梳著包包頭配Galia Lahav的桃紅禮服，頗有東方風情。當年「Reflection」這首歌讓剛出道的克莉絲汀紅遍全球，可說是「神曲」代表，所以能在真人版的《花木蘭》電影首映活動中看到她，相信一定讓很多影迷非常激動，她也是這次真人版《花木蘭》電影的配樂主唱人。
此外，在《花木蘭》動畫系列電影中為木蘭配音的華裔女星溫明娜也到場，以一襲同樣霸氣的銀色禮服華麗現身。
真人版《花木蘭》電影可以說是一波三折，先是之前因為劉亦菲在微博發表挺港警的言論遭到全球網友發起抵制電影的行動，接著又因為受到新型冠狀病毒疫情的影響，上映日期將無線延後。
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