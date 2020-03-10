花木蘭首映會 神曲Reflection原唱克莉絲汀也來啦！

迪士尼動畫改編的真人版《花木蘭》電影在洛杉磯舉辦首映會，除了主要演員劉亦菲以及李連杰、甄子丹等人之外，現場也邀請了許多和《花木蘭》動畫頗有淵源的來賓，也算是讓許多影迷可以藉機滿足懷舊之情。

劉亦菲身穿Elie Saab的高級訂製禮服現身首映會紅毯，金色的刺繡搭配曳地大蓬裙的設計看來非常華麗隆重，非常有女主角的氣勢。而當年演唱《花木蘭》動畫主題曲「Reflection」的克莉絲汀（Christina Aguilera）也盛裝出席，梳著包包頭配Galia Lahav的桃紅禮服，頗有東方風情。當年「Reflection」這首歌讓剛出道的克莉絲汀紅遍全球，可說是「神曲」代表，所以能在真人版的《花木蘭》電影首映活動中看到她，相信一定讓很多影迷非常激動，她也是這次真人版《花木蘭》電影的配樂主唱人。

此外，在《花木蘭》動畫系列電影中為木蘭配音的華裔女星溫明娜也到場，以一襲同樣霸氣的銀色禮服華麗現身。