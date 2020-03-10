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在家自己煮成風潮！全聯「八大爆夯好物」討論度破表

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
美味堂爆汁豆干切。 圖／全聯提供
美味堂爆汁豆干切。 圖／全聯提供

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾為防疫減少外食機率，「在家自己煮成風潮」，近來不少網友開始在臉書社團上討論全聯好物，其中又以八大爆夯熱銷商品，討論度破表。

網友指出，像是採用大骨熬煮濃縮配合各式辛辣料製成的「饗城-麻辣鴨血」，鴨血充滿湯汁精華香氣，Q而不爛，滑嫩彈牙好入口，難怪網友吃完都大讚，「麻辣鴨血超讚！」、「鴨血口感真的很不錯，份量也足夠！」若單吃鴨血不過癮，還能搭配「維力素飄香-麻辣燙風味麵」一起享用更美味，其口味帶有中藥香氣的麻辣湯頭加上酸菜提味、搭配細麵、口感層次豐富，提供素食者全新享受。

另，也有不少網友推薦「美味堂爆汁豆干切」與「美味堂去骨油雞腿」，不僅隨時買來就能打開吃，口感更是一吃驚人，有網友評論說，「爆汁豆干很夠味，不死鹹，口感QQ嫩嫩」、「油雞腿肉質真的很嫩！」。

此外，網友還激推「READ BREAD新英格蘭堡」，也曾一度造成搶購潮，其採用美國硬紅小麥粉，質地鬆軟富彈性，除了可搭配喜歡食材如火腿、熱狗、漢堡排，以及生菜、番茄切片、起司一起吃外，堡體還能使用油煎增加酥脆感，增加整體美味度。

帶有濃郁飯香的「台灣越光米」，自即日起到3月19日還祭出買一送一超值優惠，立刻掀起搶買潮，網友稱讚說：「看到立馬把架上8包米全掃下來」、「一吃愛上！全家人都喜歡」。另外網友推薦必買的「DR.DIARY醫生健康日記-鵝油辣椒/鵝油麻辣醬」，以傳統工法製作，散發出濃郁香氣，無論是拌菜、麵或沾濁等，都是讓美味加分的調味聖品，有網友大讚說，「鵝油辣椒不會太辣又很香，拿來調水餃醬汁、拌麵或加麵線超加分！」、「吃炒米粉或炒麵都可以加，非常美味！」。另外，全聯也推薦「楓緣薑黃粉」以及「生活良好-Hachi專門店日式咖哩－中辛/辛口」，近期都有推出限時優惠價，不防趁好康期間買起來囤貨一波。

除了盤點近期的夯品外，全聯也推出貼心秘笈，在每周三於全聯官方粉絲團放映「爸爸回家做晚飯」系列影片。今年由全聯先生搭配多位知名藝人雙搭檔來做菜，不論是健康早餐、時尚增肌餐、兩人的浪漫晚餐、小孩的驚喜料理、甚至是銀髮樂齡餐點等，通通大方分享不藏私，且只要到全聯所有食材一次購足。

美味堂去骨油雞腿。 圖／全聯提供
美味堂去骨油雞腿。 圖／全聯提供
READ BREAD美式漢堡。 圖／全聯提供
READ BREAD美式漢堡。 圖／全聯提供
READ BREAD新英格蘭堡。 圖／全聯提供
READ BREAD新英格蘭堡。 圖／全聯提供
饗城麻辣鴨血。 圖／全聯提供
饗城麻辣鴨血。 圖／全聯提供

素食者 新冠肺炎

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