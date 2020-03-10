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充滿回憶的鑽石耳環 陪梅根最後一次出皇家任務！
已經獲得女王同意將卸下英國皇室高級王室成員（senior members of the Royal Family）身份的梅根與哈利王子，今最後一次以英國皇室高級王室成員身份大出席活動，是於倫敦時間3月9日舉辦的大英國協聯邦節慶典（Commonwealth Day Service）。這個場合也是梅根2018年首度以哈利王子未婚妻身份與女王一起出席的活動，兩人於當年五月結婚。
這次梅根選擇鮮豔濃綠色為主視覺，斗蓬式洋裝來自英國設計師Emilia Wikstead，與兩年前選擇黑白雙色的搭配相當不同。而一直偏好耳針式耳環的梅根，這次也配戴了加拿大珠寶品牌MAISON BIRKS的雪花系列鑽石耳針耳環。兩年來，這款耳環曾陪她出訪愛爾蘭、東加王國、摩洛哥、出席紀念一戰結束100週年愛與和平巡演音樂會、英國皇家藝術學院展覽開幕活動、英國皇家基金會晚宴等諸多活動，滿載回憶。
MAISON BIRKS的雪花系列耳針耳環，是梅根最常配戴的鑽石耳環之一。另一款亮相率很高的鑽石耳環則是她在婚禮上配戴過的卡地亞Galanterie de Cartier鑽石耳環。
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