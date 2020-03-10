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充滿回憶的鑽石耳環 陪梅根最後一次出皇家任務！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
2018年梅根手誤以未婚妻的身份與女王一起出席當年的大英國協聯邦節慶典。圖／取自IG @theroyalfamily
2018年梅根手誤以未婚妻的身份與女王一起出席當年的大英國協聯邦節慶典。圖／取自IG @theroyalfamily

已經獲得女王同意將卸下英國皇室高級王室成員（senior members of the Royal Family）身份的梅根與哈利王子，今最後一次以英國皇室高級王室成員身份大出席活動，是於倫敦時間3月9日舉辦的大英國協聯邦節慶典（Commonwealth Day Service）。這個場合也是梅根2018年首度以哈利王子未婚妻身份與女王一起出席的活動，兩人於當年五月結婚。

這次梅根選擇鮮豔濃綠色為主視覺，斗蓬式洋裝來自英國設計師Emilia Wikstead，與兩年前選擇黑白雙色的搭配相當不同。而一直偏好耳針式耳環的梅根，這次也配戴了加拿大珠寶品牌MAISON BIRKS的雪花系列鑽石耳針耳環。兩年來，這款耳環曾陪她出訪愛爾蘭、東加王國、摩洛哥、出席紀念一戰結束100週年愛與和平巡演音樂會、英國皇家藝術學院展覽開幕活動、英國皇家基金會晚宴等諸多活動，滿載回憶。

MAISON BIRKS的雪花系列耳針耳環，是梅根最常配戴的鑽石耳環之一。另一款亮相率很高的鑽石耳環則是她在婚禮上配戴過的卡地亞Galanterie de Cartier鑽石耳環。

梅根最後一次執行皇家任務，配戴MAISON BIRKS的雪花系列鑽石耳環，約26萬元。圖／取自MAISON BIRKS官網
梅根最後一次執行皇家任務，配戴MAISON BIRKS的雪花系列鑽石耳環，約26萬元。圖／取自MAISON BIRKS官網
梅根曾於婚禮上配戴的卡地亞Galanterie de Cartier系列鑽石耳環，婚後也經常亮相。圖／卡地亞提供
梅根曾於婚禮上配戴的卡地亞Galanterie de Cartier系列鑽石耳環，婚後也經常亮相。圖／卡地亞提供
梅根出席2020年大英國協聯邦節慶典。圖／取自IG @theroyalfamily
梅根出席2020年大英國協聯邦節慶典。圖／取自IG @theroyalfamily
梅根與哈利王子出席2020年大英國協聯邦節慶典。圖／取自IG @theroyalfamily
梅根與哈利王子出席2020年大英國協聯邦節慶典。圖／取自IG @theroyalfamily

英國 女王 皇室

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