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天母回憶又少一間！14年「海壽司天母店」熄燈落幕
因租約到期，已經有14年歷史的「海壽司天母店」自3月9日停止營業，成為繼哈根達斯、麥當勞、伯朗咖啡等品牌之後，又一撤出天母的知名餐飲連鎖店。
海壽司成立於2005年，以迴轉壽司的型態，提供多款壽司料理，包括黑鮪魚、海膽等食材都是人氣商品，並經常配合百貨公司，推出1元壽司、開魚秀等活動。創立於2006年的海壽司天母店，立足於天母西路的商圈內，至今已經有14年的歷史，本次因租約到期因此歇業。除了天母店，甫於2019年5月時，全台第一間的「海壽司南京店」也因租約到期，結束14年的時光，現址已經轉成為火鍋餐廳。
近年包括星巴克、麥當勞、哈根達斯旗艦店、伯朗咖啡、亞藝影音等位於天母的老店紛紛熄燈，已有近30年歷史的金石堂，也一度傳出退場，顯示出天母商圈的景氣變化。海壽司的公告中也指出，仍將於其他適合的地點持續拓展，提供餐飲服務。業者表示，目前海壽司在台仍有8間門市；最新的門市，也將於4月初進駐新店小碧潭。另外因應疫情帶動的外帶需求，海壽司也已於2月下旬推出全新的外帶餐盒，包括雪花牛丼、綜合散壽司等十餘種選擇，售價為88～398元。
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