天母回憶又少一間！14年「海壽司天母店」熄燈落幕

因租約到期，已經有14年歷史的「海壽司天母店」自3月9日停止營業，成為繼哈根達斯、麥當勞、伯朗咖啡等品牌之後，又一撤出天母的知名餐飲連鎖店。

海壽司成立於2005年，以迴轉壽司的型態，提供多款壽司料理，包括黑鮪魚、海膽等食材都是人氣商品，並經常配合百貨公司，推出1元壽司、開魚秀等活動。創立於2006年的海壽司天母店，立足於天母西路的商圈內，至今已經有14年的歷史，本次因租約到期因此歇業。除了天母店，甫於2019年5月時，全台第一間的「海壽司南京店」也因租約到期，結束14年的時光，現址已經轉成為火鍋餐廳。