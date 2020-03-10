謝霆鋒演繹Zegna 2020春夏廣告 當代男士風格再探究

如何定義當代男士？簡單的問題，卻有多重可能。在跨界盛行的年代，在正式與休閒界線越來越模糊的時刻，義大利男裝品牌傑尼亞（Ermenegildo Zegna）不斷環繞此一核心思索。新一季廣告視覺除帶來「客觀相容、自我覺醒、心懷希望、信念」的種種解答，並持續探索關於布料、形象與輪廓剪裁的種種可能。

2020春夏，傑尼亞邀請到兩位代言人謝霆鋒與奧斯卡金像獎得主馬赫夏拉·阿里（Mahershala Ali），除拍攝一系列春夏形象廣告，並深入探討關於「責任」的重要意念。事實上，基於對環境保護的責任讓傑尼亞提出「時尚可持續」的主張，在布料生產中採取再利用或改造的方式，將現有材質轉變為全新可用布料。如今傑尼亞更持續在產品開發時，將生產中未使用或使用後的物料，透過循環再利用、避免多餘浪費。