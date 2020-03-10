快訊

口罩實名制2.0周四上路 12日起預購、自付7元運費

直播／我增2例新冠肺炎確診 案34家人及荷蘭移入

布魯克林貝克漢的名模前女友們 不但撞場、還撞MULBERRY包

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
韓國新生代超模Yoon Young Bae以白色西服搭襯Satchel手袋，帥氣俐落。圖／MULBERRY提供
韓國新生代超模Yoon Young Bae以白色西服搭襯Satchel手袋，帥氣俐落。圖／MULBERRY提供

在logo滿天飛的精品潮流中，英倫品牌MULBERRY也推出全新M Collection，並且深受個性派的名模喜愛，包括布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）前女友之一Hana Cross，以及他更之前的前女友Kim Turnbull，都曾拎著同系列還撞同場活動；此外，韓國新生代超模Yoon Young Bae也選搭M系列，更顯包款獨特個性。

M系列以獨特的創新ECONYL（再生尼龍和永續棉花）編製而成，是耐用且防水的高科技布料，包款M緹花採用海軍藍、米色組合，運用深琥珀色、深紅色和黑色的品牌主色調，搭配光滑的小牛皮飾邊打造而成。M系列的誕生是用以作為MULBERRY的品牌綠色承諾，亦即此系列的設計、採購和生產都使用負責任物料，呼應環保。

包款以野獸派建築為輪廓靈感，將首字M字母縮寫運用如同千鳥格般的圖樣，除了打造都會感，也寓意品牌將此包款視為經典之一。M系列除了推出男、女款之外，更推出Unisex的跨性別中性系列，講究實用性，共有腰包、記者包、學院包等款式，Hana Cross和韓國新生代超模Yoon Young Bae（Mulan Bae ，尹永裴）都選用Satchel包型，Kim Turnbull則是帥搭記者包；而超模凱特摩絲簽下的首位女模Elfie Reigate，則是將M系列Satchel搭出野性不羈的氛圍。

MULBERRY推出全新以Logo的M字作為設計的M系列。圖／MULBERRY提供
MULBERRY推出全新以Logo的M字作為設計的M系列。圖／MULBERRY提供
M系列黑色都會男士後背包，售價35,100元。圖／MULBERRY提供
M系列黑色都會男士後背包，售價35,100元。圖／MULBERRY提供
布魯克林貝克漢另一個前女友Kim Turnbull則是選擇了M系列記者包。圖／MULBERRY提供
布魯克林貝克漢另一個前女友Kim Turnbull則是選擇了M系列記者包。圖／MULBERRY提供
韓國新生代超模Yoon Young Bae以M系列服裝及Satchel手袋穿搭。圖／MULBERRY提供
韓國新生代超模Yoon Young Bae以M系列服裝及Satchel手袋穿搭。圖／MULBERRY提供
M系列黑色女款Bayswater Heritage手袋，售價35,100元。圖／MULBERRY提供
M系列黑色女款Bayswater Heritage手袋，售價35,100元。圖／MULBERRY提供
M系列黑色都會男士腰包，價格店洽。圖／MULBERRY提供
M系列黑色都會男士腰包，價格店洽。圖／MULBERRY提供
M系列以都會風的實用設計為主。圖／MULBERRY提供
M系列以都會風的實用設計為主。圖／MULBERRY提供
布魯克林貝克漢前女友之一Hana Cross在品牌於倫敦舉辦的晚宴選搭M系列Satchel手袋。圖／MULBERRY提供
布魯克林貝克漢前女友之一Hana Cross在品牌於倫敦舉辦的晚宴選搭M系列Satchel手袋。圖／MULBERRY提供
（右）韓國新生代超模Yoon Young Bae和MULBERRY創意總監Johnny Coca在活動上合影。圖／MULBERRY提供
（右）韓國新生代超模Yoon Young Bae和MULBERRY創意總監Johnny Coca在活動上合影。圖／MULBERRY提供
凱特摩絲旗下名模Elfie Reigate以狂放野性的襯衫搭襯M系列Satchel手袋。圖／MULBERRY提供
凱特摩絲旗下名模Elfie Reigate以狂放野性的襯衫搭襯M系列Satchel手袋。圖／MULBERRY提供
M系列深琥珀色女款Small Millie Tote，售價29,400元。圖／MULBERRY提供
M系列深琥珀色女款Small Millie Tote，售價29,400元。圖／MULBERRY提供
M系列深琥珀色中性Mini Satchel，售價17,600元。圖／MULBERRY提供
M系列深琥珀色中性Mini Satchel，售價17,600元。圖／MULBERRY提供

品牌 韓國

延伸閱讀

真正的天使臉孔魔鬼身材！布魯克林前女友Madison Beer把生日趴搞得像維秘秀

下班之後穿著依舊搶眼　名模吉吉哈蒂德的冬季私服教學攻略

CHAUMET總店重新開幕跑趴 兩大名模較勁

超模家族Hadid基因太強大！Gigi、Bella、Yolanda母女同台挺潮流霸主Off-White大秀

相關新聞

布魯克林貝克漢的名模前女友們 不但撞場、還撞MULBERRY包

在logo滿天飛的精品潮流中，英倫品牌MULBERRY也推出全新M Collection，並且深受個性派的名模喜愛，包括...

全家便利商店「抹茶季」！辻利茶舖聯名「辻利白桃抹茶」、加麻糬的抹茶紅豆酷冰沙喝一波

在飄散粉紅泡泡的草莓季之後，全家便利商店串聯門市、線上推出超過50款抹茶商品，讓粉綠的抹茶季宣告春日的到來，3月11日起...

U值媒／危急中韓關係 特使熊貓被劫事件

一個將要升官的中年特務因為一場熊貓被劫事件導致失去升遷機會，更糟糕的是若沒有趕快找回這頭作為友好象徵的熊貓，將會危急中韓兩國關係，而喜愛整潔，討厭動物的他發現在被劫事件中撞傷頭的自己，突然聽得懂動物們的語言，他該如何利用這種超能力找回失竊的熊貓、自己的官位、自己女兒的芳心？我佩服韓國商業電影的是，韓國商業電影總能用很簡便的方式，快速讓人了解角色的性格。

芋泥控快衝！7-11獨家推「基隆連珍芋泥生乳捲、芋泥冰心塔」吃得到芋頭顆粒

芋泥控又要準備暴動了！7－ELEVEN與基隆百年老店獨家合作，推出「基隆連珍芋泥生乳捲」、「基隆連珍芋泥冰心塔」等兩款新...

女神全智賢重磅回歸！靠無瑕疵美顏拿下韓系美妝新代言

許久未有新作品的南韓女神全智賢，最近終於曝光將加入Netflix「李屍朝鮮2」的拍攝，38歲的她，也同時宣布新代言，由L...

「抹茶山」爆紅！免費住礁溪老爺、遊神級秘境機會來了

礁溪老爺自去年推出「抹茶山」專案爆紅後，今年再推出「樂遊抹茶山」住房優惠，即日起至4/30升級版行程，由礁溪老爺員工親自...

送100顆小華堡！高雄第2間「漢堡王」明開幕

就是明天！漢堡王繼去年底回歸高雄之後，3月12日又將再於大魯閣草衙道開設第2間高雄門市。為慶祝開幕，3月12日當天將於現...

貝克漢兒慶21歲戴160萬名表 人生已解鎖

英國名流大衛貝克漢和貝嫂維多利亞的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）上週歡慶21歲，富爸媽於周日晚間豪擲1...

來南園 享美食聽春之聲

新竹南園人文客棧為追求精緻生活藝術，今年攜手普羅藝術家樂團，共同策畫首屆「春之聲」音樂節，結合精緻生活飲食、在地人文與音樂藝術，讓愛樂者在春假期間享受音樂殿堂與東方莊園之音樂饗宴。聯合報系有行旅為此企畫「南園音樂會之旅」兩天一夜旅程，一泊六食四美學。

直擊PGA比賽 美國夢幻高爾夫 圓夢之旅

想要一圓前往賽事級高爾夫球場看球、打球的夢想嗎？跟著有行旅來趟「美國圓石灘高爾夫圓夢之旅」，不僅可以直擊2020 PGA錦標賽事，近距離欣賞世界專業選手高水準演出，還有機會見到心儀的球星。

曾之喬鍾情Cartier美洲豹 貴氣更有個性

沒想到和突然傳出喜訊的曾之喬，在成為「人妻」後首次見面竟會是在台中的卡地亞專賣店。不過從聊珠寶與腕表的設計，可以感覺到一直很有自己想法的曾之喬，對自己的喜好愈來愈明確、也更敢於表達，正如她最欣賞的美洲豹一樣。

香蕉新樂園熄燈 網友不捨：我的定情地

台中市以懷舊風聞名的「香蕉新樂園」餐廳，因敵不過這波疫情，要在5月熄燈，結束30年的經營。消息傳出後，引起網友們廣大迴響...

熱門新聞

敵不過疫情 台中「香蕉新樂園」5月熄燈

台酒噴頭式酒精 12日全台135家自有通路開賣

她嫌口罩套戴起來難用超悶 內行網友曝關鍵：材質很重要

口罩實名制2.0網路預購 民眾自付物流費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。