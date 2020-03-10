布魯克林貝克漢的名模前女友們 不但撞場、還撞MULBERRY包
在logo滿天飛的精品潮流中，英倫品牌MULBERRY也推出全新M Collection，並且深受個性派的名模喜愛，包括布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）前女友之一Hana Cross，以及他更之前的前女友Kim Turnbull，都曾拎著同系列還撞同場活動；此外，韓國新生代超模Yoon Young Bae也選搭M系列，更顯包款獨特個性。
M系列以獨特的創新ECONYL（再生尼龍和永續棉花）編製而成，是耐用且防水的高科技布料，包款M緹花採用海軍藍、米色組合，運用深琥珀色、深紅色和黑色的品牌主色調，搭配光滑的小牛皮飾邊打造而成。M系列的誕生是用以作為MULBERRY的品牌綠色承諾，亦即此系列的設計、採購和生產都使用負責任物料，呼應環保。
包款以野獸派建築為輪廓靈感，將首字M字母縮寫運用如同千鳥格般的圖樣，除了打造都會感，也寓意品牌將此包款視為經典之一。M系列除了推出男、女款之外，更推出Unisex的跨性別中性系列，講究實用性，共有腰包、記者包、學院包等款式，Hana Cross和韓國新生代超模Yoon Young Bae（Mulan Bae ，尹永裴）都選用Satchel包型，Kim Turnbull則是帥搭記者包；而超模凱特摩絲簽下的首位女模Elfie Reigate，則是將M系列Satchel搭出野性不羈的氛圍。
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