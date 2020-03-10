布魯克林貝克漢的名模前女友們 不但撞場、還撞MULBERRY包

在logo滿天飛的精品潮流中，英倫品牌MULBERRY也推出全新M Collection，並且深受個性派的名模喜愛，包括布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）前女友之一Hana Cross，以及他更之前的前女友Kim Turnbull，都曾拎著同系列還撞同場活動；此外，韓國新生代超模Yoon Young Bae也選搭M系列，更顯包款獨特個性。

M系列以獨特的創新ECONYL（再生尼龍和永續棉花）編製而成，是耐用且防水的高科技布料，包款M緹花採用海軍藍、米色組合，運用深琥珀色、深紅色和黑色的品牌主色調，搭配光滑的小牛皮飾邊打造而成。M系列的誕生是用以作為MULBERRY的品牌綠色承諾，亦即此系列的設計、採購和生產都使用負責任物料，呼應環保。