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全家便利商店「抹茶季」！辻利茶舖聯名「辻利白桃抹茶」、加麻糬的抹茶紅豆酷冰沙喝一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店3月11日起推出私品茶「辻利白桃抹茶」及「白玉抹茶紅豆酷繽沙」2款新飲品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月11日起推出私品茶「辻利白桃抹茶」及「白玉抹茶紅豆酷繽沙」2款新飲品。圖／全家便利商店提供

在飄散粉紅泡泡的草莓季之後，全家便利商店串聯門市、線上推出超過50款抹茶商品，讓粉綠的抹茶季宣告春日的到來，3月11日起門市推出辻利茶舖聯名的「辻利白桃抹茶」以及首度加入麻糬的「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，另外還有3款蛋糕甜點新品；全家行動購也推出多款抹茶蛋糕、甜點、飲品等網路夯品，包括獨家與日本最大的抹茶餐飲連鎖七葉和茶聯名開發的燒菓子禮盒、超人氣的起司公爵靜岡熔岩抹茶布朗等，讓抹茶控吃個過癮。

全家便利商店私品茶與辻利茶舖聯名的「辻利白桃抹茶」，首次將經典抹茶注入水蜜桃風味，打造全新水果風味的抹茶飲品，售價55元，3月11日至3月24日全家便利商店會員可享優惠價45元；另一款「白玉抹茶紅豆酷繽沙」則是首度將麻糬加入酷繽沙，麻糬在冰凍情況下依舊保有Q彈口感，搭配日本靜岡抹茶及紅豆冰淇淋，擁有多層次口感與視覺享受，3月11日至4月21日期間限定，售價60元，3月11日至3月13日全家便利商店會員可享2杯優惠價100元優惠，活動期間會員限購1組。

3月11日起還有3款抹茶麵包、蛋糕、甜點上架，「抹茶紅豆麻糬麵包」選用日本靜岡抹茶與京都大納言的紅豆，內餡裹上抹茶紅豆卡士達醬及麻糬，售價35元；「脆皮抹茶泡芙」採用巧克力泡芙外皮，內餡裹入抹茶卡士達與黑糖黃豆鮮奶油，售價45元；「抹茶紅豆虎皮蛋糕捲」是抹茶蛋糕加上紅豆餡，售價42元。

全家行動購同步推出近50款網路夯品，像是與日本七葉和茶共同開發推出抹茶瑪德蓮、抹茶布朗尼、焙茶瑪德蓮、焙茶布朗尼等4款聯名燒菓子禮盒，售價390元；起司公爵靜岡熔岩抹茶布朗使用日本靜岡抹茶，添加鮮乳坊無調整鮮乳，口感濃郁滑順，8盒團購價3,696元、18盒團購價8,079元；美食節目、部落客極推的「抹茶乳酪球」採用紐西蘭乳酪製成的重乳酪蛋糕，底部加上手工餅乾，32入8盒團購價2,160元、32入16盒團購價4,019元。

除了抹茶季之外，全家便利商店還同場加映地瓜相關飲品、餅乾、零食，包括使用台農57號地瓜加上乳含量50%以上的「瓜瓜園地瓜牛奶」，售價38元，3月11日至4月7日可享第2件6折；餅乾、零食則有「米乖乖烤地瓜」、「烤地瓜風味超寬條餅」等。

全家便利商店「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，3月11日至4月21日期間限定，售價60元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「白玉抹茶紅豆酷繽沙」，3月11日至4月21日期間限定，售價60元。圖／全家便利商店提供
杏芳抹茶乳酪球，全家行動購8盒售價2,160元、16盒售價4,109元。圖／全家便利商店提供
杏芳抹茶乳酪球，全家行動購8盒售價2,160元、16盒售價4,109元。圖／全家便利商店提供
奧瑪烘焙颶風吐司－抹茶紅豆，全家行動購12入售價1,020元、20入售價1,580元。圖／全家便利商店提供
奧瑪烘焙颶風吐司－抹茶紅豆，全家行動購12入售價1,020元、20入售價1,580元。圖／全家便利商店提供
耶濃抹茶豆漿（340ml X 6入），全家行動購售價499元。圖／全家便利商店提供
耶濃抹茶豆漿（340ml X 6入），全家行動購售價499元。圖／全家便利商店提供
台東歐巴螞抹茶生乳捲，全家行動購單盒售價530元、12盒售價3,360元。圖／全家便利商店提供
台東歐巴螞抹茶生乳捲，全家行動購單盒售價530元、12盒售價3,360元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「抹茶紅豆麻糬麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「抹茶紅豆麻糬麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「抹茶季」3月11日開跑，串聯門市、線上推出超過50款抹茶商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「抹茶季」3月11日開跑，串聯門市、線上推出超過50款抹茶商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月11日起推出私品茶「辻利白桃抹茶」及「白玉抹茶紅豆酷繽沙」2款新飲品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店3月11日起推出私品茶「辻利白桃抹茶」及「白玉抹茶紅豆酷繽沙」2款新飲品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出瓜瓜園地瓜牛乳、米乖乖烤地瓜口味、烤地瓜風味超寬條餅乾等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店獨家推出瓜瓜園地瓜牛乳、米乖乖烤地瓜口味、烤地瓜風味超寬條餅乾等。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「抹茶紅豆虎皮蛋糕捲」，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「抹茶紅豆虎皮蛋糕捲」，售價42元。圖／全家便利商店提供
七葉和茶燒菓子禮盒，全家行動購售價390元。圖／全家便利商店提供
七葉和茶燒菓子禮盒，全家行動購售價390元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶與辻利茶舖聯名推出「辻利白桃抹茶」，售價55元，3月11日至3月24日全家便利商店會員可享優惠價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店私品茶與辻利茶舖聯名推出「辻利白桃抹茶」，售價55元，3月11日至3月24日全家便利商店會員可享優惠價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「脆皮抹茶泡芙」，售價45元。圖／全家便利商店提供
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