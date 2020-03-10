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終於親赴第一線！習近平上午首度抵達武漢考察疫情

助義抗疫 Giorgio Armani挺身而出宣布捐款4270萬

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
1934年出生、1975年創立品牌，高齡86歲的義大利設計師Giorgio Armani現今仍活躍於時尚產業的第一線。圖 / Giorgio Armani提供。
1934年出生、1975年創立品牌，高齡86歲的義大利設計師Giorgio Armani現今仍活躍於時尚產業的第一線。圖 / Giorgio Armani提供。

根據外電報導，Giorgio Armani集團發言人在三月九日宣布，已捐款總額125萬歐元（折合台幣約4,270萬）予米蘭、羅馬的四間醫院，以及義大利民防保護局（Civil Protection Agency），協助抵抗本次疫情對義大利與醫療系統所帶來的強大衝擊。

目前義大利死亡人數已累積366例、確診人數達7375人。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）更在上周末3月7日簽署緊急命令，封鎖義大利北方的倫巴厎（Lombardy）與鄰近14個省份，其中米蘭正位處其中，禁令將持續至四月三日，估計影響義大利人口佔1/4；而由設計師Giorgio Armani所創立的Giorgio Armani S.P.A.，目前集團包含有Emporio Armani、Giorgio Armani與Armani Exchange一共三個品牌，品項與業務內容並涵蓋有時裝、腕表、香水、家居用品，甚至包括飯店與餐廳。

事實上，Giorgio Armani S.P.A.的總部正位於時尚之都、也是最受疫情衝擊的米蘭。日前二月下旬，Giorgio Armani剛宣佈將於Armani/Silos舉辦攝影師彼得林德伯格（Peter Lindbergh）的攝影展「HEIMAT. A SENSE OF BELONGING」，並與米蘭時裝周同步開展，展期至2020年八月。雖然義大利疫情正失速延燒並成為中國與南韓之外的全最嚴重地區，但時尚設計師的慷慨解囊，卻也展現了時尚精品集團的慈善心念，並期冀對義大利的險峻疫情，帶來拋磚引玉之效。

由Viviane Sassen掌鏡的Giorgio Armani 2020春夏廣告形象，取景於西班牙「特內裡費島」（Tenerife），開啟人與自然間的對話。圖 / Giorgio Armani提供。
由Viviane Sassen掌鏡的Giorgio Armani 2020春夏廣告形象，取景於西班牙「特內裡費島」（Tenerife），開啟人與自然間的對話。圖 / Giorgio Armani提供。
主攻年輕族群的Armani Exchange，本季則取鏡瞄準洛杉磯的街頭活力。圖 / Giorgio Armani提供。
主攻年輕族群的Armani Exchange，本季則取鏡瞄準洛杉磯的街頭活力。圖 / Giorgio Armani提供。

義大利 Armani 疫情

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