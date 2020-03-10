助義抗疫 Giorgio Armani挺身而出宣布捐款4270萬

根據外電報導，Giorgio Armani集團發言人在三月九日宣布，已捐款總額125萬歐元（折合台幣約4,270萬）予米蘭、羅馬的四間醫院，以及義大利民防保護局（Civil Protection Agency），協助抵抗本次疫情對義大利與醫療系統所帶來的強大衝擊。

目前義大利死亡人數已累積366例、確診人數達7375人。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）更在上周末3月7日簽署緊急命令，封鎖義大利北方的倫巴厎（Lombardy）與鄰近14個省份，其中米蘭正位處其中，禁令將持續至四月三日，估計影響義大利人口佔1/4；而由設計師Giorgio Armani所創立的Giorgio Armani S.P.A.，目前集團包含有Emporio Armani、Giorgio Armani與Armani Exchange一共三個品牌，品項與業務內容並涵蓋有時裝、腕表、香水、家居用品，甚至包括飯店與餐廳。