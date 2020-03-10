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芋泥控快衝！7-11獨家推「基隆連珍芋泥生乳捲、芋泥冰心塔」吃得到芋頭顆粒
芋泥控又要準備暴動了！7－ELEVEN與基隆百年老店獨家合作，推出「基隆連珍芋泥生乳捲」、「基隆連珍芋泥冰心塔」等兩款新品，不僅有滿滿的芋泥餡，而且在門市都能直接買到（不含花東與離島地區），即日起至3月24日加入隨時選活動，搭配CITY CAFE或指定飲料還可省10元。
7－ELEVEN獨家推出的「基隆連珍芋泥生乳捲」使用台灣在地檳榔心芋頭，芋泥餡拌入紐西蘭鮮奶油，口感滑順香濃，還吃得到芋頭顆粒，售價45元；「基隆連珍芋泥冰心塔」使用紐西蘭進口奶油製成塔皮，烘烤後香味十足，搭配台灣在地檳榔心芋頭製成芋泥餡，底層還鋪上煉乳牛奶餡，風味更有層次，微甜不膩，售價42元。
此外，7－ELEVEN自2016年起引進擁有70年歷史的日本「味覺糖」，持續推出限定口味或結合肖像造型軟糖，熱門品項包括超長手撕軟糖、條裝軟硬糖、e－ma系列喉糖等，又以葡萄、草莓、白桃、白葡萄、綜合水果口味最受大眾喜愛，3月11日至3月24日推出「味覺糖品牌日」活動，主打3款全球獨家的OPEN小將聯名限定包裝味覺糖，特別推薦黑糖珍奶風味軟糖，全新開發打造Q彈口感，另外還有《冰雪奇緣》雪寶造型的軟糖。活動期間味覺糖指定商品任兩件88元，OPEN POINT會員再加贈10倍OPEN POINT點數。
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