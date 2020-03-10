芋泥控快衝！7-11獨家推「基隆連珍芋泥生乳捲、芋泥冰心塔」吃得到芋頭顆粒

芋泥控又要準備暴動了！7－ELEVEN與基隆百年老店獨家合作，推出「基隆連珍芋泥生乳捲」、「基隆連珍芋泥冰心塔」等兩款新品，不僅有滿滿的芋泥餡，而且在門市都能直接買到（不含花東與離島地區），即日起至3月24日加入隨時選活動，搭配CITY CAFE或指定飲料還可省10元。

7－ELEVEN獨家推出的「基隆連珍芋泥生乳捲」使用台灣在地檳榔心芋頭，芋泥餡拌入紐西蘭鮮奶油，口感滑順香濃，還吃得到芋頭顆粒，售價45元；「基隆連珍芋泥冰心塔」使用紐西蘭進口奶油製成塔皮，烘烤後香味十足，搭配台灣在地檳榔心芋頭製成芋泥餡，底層還鋪上煉乳牛奶餡，風味更有層次，微甜不膩，售價42元。