女神全智賢重磅回歸！靠無瑕疵美顏拿下韓系美妝新代言

許久未有新作品的南韓女神全智賢，最近終於曝光將加入Netflix「李屍朝鮮2」的拍攝，38歲的她，也同時宣布新代言，由LG集團旗下美妝保養品牌su:m37º簽下，全新形象照也同步曝光，全智賢的「無瑕疵美顏」再度讓網友驚呼，「真的太美了」、「不可能是兩個孩子的媽」。

全智賢自從2018年生下第二個小孩後，就淡出演藝圈，偶爾接接代言與出席活動，但身材、外貌始終維持在最佳狀態，su:m37º簽下全智賢為全新代言人，形象影片也曝光。全智賢在片中，秀出無瑕疵、零皺紋的美肌，還有同樣纖細完美的身材，讓人超羨慕。

她首波為su:m37º代言的產品為旗下夯賣「青春奇蹟活酵肌秘露」，採用天然發酵與酵素組成，保濕兼具光澤肌膚，難怪讓全智賢肌膚閃閃發亮。

不過全智賢對於保養，向來有一套自己的方法，想要38歲也能有著童顏，來看全智賢的3大保養秘訣。

一、洗臉的時間縮短

全智賢身為藝人，幾乎天天得化濃妝，因此她也很重視卸妝，只要不需要有妝容時，會馬上卸妝。不過有些人洗臉會洗很久，全智賢倒是快狠準，因為她認為卸妝時，洗臉過久，反而會讓清潔用品傷害皮膚，且彩妝殘留容易深入毛孔，因此她向來清潔都會迅速完成。

二、不化妝也一定防曬

防曬是保養最基礎的工作，這點大家都知道，因此全智賢即使不化妝，每天都會擦防曬，而且隨時補充，讓肌膚不會受到紫外線的侵擾。

三、自創掌溫保養法