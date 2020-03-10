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「抹茶山」爆紅！免費住礁溪老爺、遊神級秘境機會來了
礁溪老爺自去年推出「抹茶山」專案爆紅後，今年再推出「樂遊抹茶山」住房優惠，即日起至4/30升級版行程，由礁溪老爺員工親自率隊帶領房客「天天」攻頂。此外，社群同步發動「抹茶山想見你」活動，上傳照片並分享你的登山故事，將有10組幸運旅客可免費入住「樂遊抹茶山」住房專案，攻頂神級秘境抹茶山。
穿越綠蔭踏上4公里的產業道路、再征服直線上升陡坡，總長1.6公里的「抹茶山攻頂之旅」，充滿芬多精，還可收攬抹茶山與蘭陽平原美景。「樂遊抹茶山」平日雙人兩天一夜7,888元起，專案享一泊一食，以及抹茶山、美人湯溫泉等元氣行程。
此外，另有3大超值方案自由選，「抹茶山攻頂遊」每人1,200元可與老爺同行攻頂；「抹茶山享湯遊」每人2,000元可在攻頂後享療癒美人湯；「抹茶山美饌遊」每人2,200元可在攻頂後享用五星豐盛晚餐。相關資訊可見官網：https://events.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/springtour-17。
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