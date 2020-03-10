「抹茶山」爆紅！免費住礁溪老爺、遊神級秘境機會來了

沒想到和突然傳出喜訊的曾之喬，在成為「人妻」後首次見面竟會是在台中的卡地亞專賣店。不過從聊珠寶與腕表的設計，可以感覺到一直很有自己想法的曾之喬，對自己的喜好愈來愈明確、也更敢於表達，正如她最欣賞的美洲豹一樣。

2020-03-09 23:59