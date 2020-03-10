貝克漢兒慶21歲戴160萬名表 人生已解鎖

英國名流大衛貝克漢和貝嫂維多利亞的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）上週歡慶21歲，富爸媽於周日晚間豪擲10萬英鎊（近台幣400萬）約為他舉辦星光雲集的奢華派對。而他手腕上也出現了一枚全新的玫瑰金百達翡麗金鷹（PATEK PHILIPPE Nautilus）腕表。據外媒報導為編號5711的玫瑰金配咖啡色表盤款，訂價約162萬台幣，不過不確定是否為他的生日禮物或是傳承媽媽的同款腕表。

貝克漢和貝嫂以收藏多款勞力士與百達翡麗出名，兒女也從小耳濡目染。布魯克林以往經常配戴一款骨董勞力士Submariner潛水表搭配bund軍用皮革表帶，這是他第一次配戴百達翡麗亮相；貝嫂也曾多次配戴同一系列的玫瑰金和精鋼金鷹出席各大場合，對金鷹可以說是情有獨鍾。事實上，今年即將18歲的次子羅密歐（Romeo Beckham）也不遑多讓，除了家族必備的勞力士潛水表，在自己IG上也秀過貝克漢愛牌之一的高端獨立製表品牌Jacob & Co.五時區腕表，更曾被媒體拍到過配戴約280萬的Richard Mille，愛表功力不輸前人。 貝嫂是百達翡麗金鷹腕表的鐵粉。圖／取自IG @cruzbeckham 布魯克林以往經常配戴骨董勞力士潛水表搭配bund軍用皮革表帶。圖／取自IG @brooklynbeckham 百達翡麗編號5711/1R玫瑰金腕表，162萬1,000元。圖／百達翡麗提供 貝嫂是百達翡麗金鷹腕表的鐵粉。圖／取自IG @victoriabeckham 貝克漢次子羅密歐也經常在IG上配戴名表。圖／取自IG @romeobeckham 布魯克林在生日趴上配戴百達翡麗玫瑰金金鷹腕表。圖／取自IG @brooklynbeckham 貝克漢次子羅密歐也經常在IG上配戴名表。圖／取自IG @romeobeckham