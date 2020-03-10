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宅經濟發燒！ 侯佩岑用英國繽紛餐瓷增添全家用餐樂趣

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
Royal Doulton 1815 恆采系列 X ANGUS CHIANG 時尚藝術快閃店-1815恆采系列陳列區。 圖／Royal Doulton 提供
Royal Doulton 1815 恆采系列 X ANGUS CHIANG 時尚藝術快閃店-1815恆采系列陳列區。 圖／Royal Doulton 提供

受到新冠肺炎疫情衝擊，不少明星藝人的工作也大受影響。但，氣質女神侯佩岑卻很珍惜近期因為疫情的關係能和先生小孩在家有更多相處時間。

侯佩岑指出，她一向重視親子用餐的時刻，兩個兒子的年紀正是可以教導用餐禮儀及培養美感的時期，她尤其喜愛色彩繽紛有趣的餐盤，她甚至會讓孩子們選用自己喜歡的配色，並 Mix & Match 隨意搭配出屬於自己的風格，也增添全家用餐的樂趣，為彼此的情感加溫。

呼應近期因為疫情所掀起的宅經濟風潮，來自英國皇家認證餐瓷 Royal Doulton 皇家道爾頓，自即日起在遠東百貨信義A13進行快閃活動，除去年推出的四大系列餐瓷外，現場也可以欣賞到2020 年春季引進全新的 1815 恆采系列，明亮的色彩充滿熱情活力，不僅帶給消費者嶄新的餐瓷選擇，由設計師 ANGUS CHIANG 操刀打造的 時尚藝術快閃店，也可全覽Royal Doulton 皇家道爾頓的五大系列餐瓷。

Royal Doulton 皇家道爾頓全新 1815 恆采系列餐瓷的創作靈感，是為了紀念品牌在英國的創始年分，該系列餐瓷源自倫敦傳統的啟發，以手工浸釉及刻印呈現出傳統手工感的各處細節，以充滿活力的繽紛多彩色釉妝點餐桌。

且在「 Royal Doulton 1815 恆采系列 x ANGUS CHIANG 時尚藝術快閃店」活動期間，凡至現場購買，即可享有單件 9 折，兩件 8折之專屬優惠，即日起至 3 月 21 日限時為期兩周。

侯佩岑指出，她一向重視親子用餐的時刻，兩個兒子的年紀正是可以教導用餐禮儀及培養美感的時期，她尤其喜愛色彩繽紛有趣的餐盤，她甚至會讓孩子們選用自己喜歡的配色。 圖／Royal Doulton 提供
侯佩岑指出，她一向重視親子用餐的時刻，兩個兒子的年紀正是可以教導用餐禮儀及培養美感的時期，她尤其喜愛色彩繽紛有趣的餐盤，她甚至會讓孩子們選用自己喜歡的配色。 圖／Royal Doulton 提供

快閃 疫情

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