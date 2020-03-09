沙朗牛排買1送1！FRIDAYS「5大招牌菜限時85折」

TGI FRIDAYS為慶祝55歲生日，自3月16日至3月30日期間，全台門市推出「Top 5熱門餐點85折」的優惠活動，包括雙醬炭烤豬肋排、香辣泰國雞肉麵等餐點均可享優惠。另外指定週六，還有「沙朗牛排買1送1」、「人氣飲品均一價55元」等不同方案。

第一家FRIDAYS在1965年3月15日於紐約誕生，目前全球共有超過900間分店，台灣則有15間。其中「自創開胃菜組合」、熱銷超過25年的「香辣泰國雞肉麵」，還有雞肉凱撒沙拉、培根起司漢堡，以及招牌的「半份雙醬炭烤豬肋排」為店內熱門的TOP 5餐點。業者表示，5大經典商品的2019年銷量相加，可堆疊出390座美國自由女神的高度。