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沙朗牛排買1送1！FRIDAYS「5大招牌菜限時85折」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
FRIDAYS為慶祝55歲生日，全台門市推出「Top 5熱門餐點85折」方案。圖／TGI FRIDAYS提供
FRIDAYS為慶祝55歲生日，全台門市推出「Top 5熱門餐點85折」方案。圖／TGI FRIDAYS提供

TGI FRIDAYS為慶祝55歲生日，自3月16日至3月30日期間，全台門市推出「Top 5熱門餐點85折」的優惠活動，包括雙醬炭烤豬肋排、香辣泰國雞肉麵等餐點均可享優惠。另外指定週六，還有「沙朗牛排買1送1」、「人氣飲品均一價55元」等不同方案。

第一家FRIDAYS在1965年3月15日於紐約誕生，目前全球共有超過900間分店，台灣則有15間。其中「自創開胃菜組合」、熱銷超過25年的「香辣泰國雞肉麵」，還有雞肉凱撒沙拉、培根起司漢堡，以及招牌的「半份雙醬炭烤豬肋排」為店內熱門的TOP 5餐點。業者表示，5大經典商品的2019年銷量相加，可堆疊出390座美國自由女神的高度。

為慶祝FRIDAYS的55歲生日，3月16日至3月30日期間，自創開胃菜組合、香辣泰國雞肉麵、雞肉凱撒沙拉、培根起司漢堡，以及半份雙醬炭烤豬肋排，不分平假日，天天均可享85折優惠。原價每份390～600元，優惠價332～510元。另外3月14日、21日、28日等指定日期，可享沙朗牛排買1送1的優惠，原價每份720元。桃色繽紛、嘮叨肚臍眼、騷兒以及續杯性飲料，均一價55元。

半份雙醬炭烤豬肋排，原價600元，優惠價510元。圖／TGI FRIDAYS提供
半份雙醬炭烤豬肋排，原價600元，優惠價510元。圖／TGI FRIDAYS提供

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